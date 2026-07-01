В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами - 01.07.2026 Украина.ру
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В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами - 01.07.2026 Украина.ру
В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл очередной случай беспредела в украинских военкоматах. Об этом 1 июля сообщают украинские СМИ
2026-07-01T12:29
2026-07-01T13:06
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тцк
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"Даже это не остановило работников ТЦК — его физически задержали и никуда не отпускали. Мы провели мониторинговый визит, выявили человека, который 18 дней находился в помещении. Больше того, он уже является действующим военнослужащим", — рассказал Лубинец.На вопрос, почему мужчину продолжали удерживать, в ТЦК ответили: "Ждали, пока у него срастутся сломанные рёбра". За это время его признали годным к службе и зачислили в воинскую часть.Очередной случай из практики украинских военкоматов: избить, сломать рёбра, дождаться срастания костей — и отправить на фронт. О насильственной мобилизации – в материале в Одессе сотрудники ТЦК попытались похитить парня
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новости, николаев, тцк, верховная рада, одесса
Новости, Николаев, ТЦК, Верховная Рада, Одесса

В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами

12:29 01.07.2026 (обновлено: 13:06 01.07.2026)
 
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл очередной случай беспредела в украинских военкоматах. Об этом 1 июля сообщают украинские СМИ
"Даже это не остановило работников ТЦК — его физически задержали и никуда не отпускали. Мы провели мониторинговый визит, выявили человека, который 18 дней находился в помещении. Больше того, он уже является действующим военнослужащим", — рассказал Лубинец.
На вопрос, почему мужчину продолжали удерживать, в ТЦК ответили:
"Ждали, пока у него срастутся сломанные рёбра". За это время его признали годным к службе и зачислили в воинскую часть.
Очередной случай из практики украинских военкоматов: избить, сломать рёбра, дождаться срастания костей — и отправить на фронт. О насильственной мобилизации – в материале в Одессе сотрудники ТЦК попытались похитить парня
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