https://ukraina.ru/20260701/v-nikolaeve-mobilizovannogo-18-sutok-derzhali-v-ttsk-so-slomannymi-rbrami-1080866437.html
В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами - 01.07.2026 Украина.ру
В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл очередной случай беспредела в украинских военкоматах. Об этом 1 июля сообщают украинские СМИ
2026-07-01T12:29
2026-07-01T12:29
2026-07-01T13:06
новости
николаев
тцк
верховная рада
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059766974_130:87:1071:616_1920x0_80_0_0_ce4b75c7f244e324a1eb6a0bcd0849e1.jpg
"Даже это не остановило работников ТЦК — его физически задержали и никуда не отпускали. Мы провели мониторинговый визит, выявили человека, который 18 дней находился в помещении. Больше того, он уже является действующим военнослужащим", — рассказал Лубинец.На вопрос, почему мужчину продолжали удерживать, в ТЦК ответили: "Ждали, пока у него срастутся сломанные рёбра". За это время его признали годным к службе и зачислили в воинскую часть.Очередной случай из практики украинских военкоматов: избить, сломать рёбра, дождаться срастания костей — и отправить на фронт. О насильственной мобилизации – в материале в Одессе сотрудники ТЦК попытались похитить парня
николаев
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059766974_28:0:1168:855_1920x0_80_0_0_ece42df0280eac176b36e5ea00008e2d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, тцк, верховная рада, одесса
Новости, Николаев, ТЦК, Верховная Рада, Одесса
В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
12:29 01.07.2026 (обновлено: 13:06 01.07.2026)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл очередной случай беспредела в украинских военкоматах. Об этом 1 июля сообщают украинские СМИ
"Даже это не остановило работников ТЦК — его физически задержали и никуда не отпускали. Мы провели мониторинговый визит, выявили человека, который 18 дней находился в помещении. Больше того, он уже является действующим военнослужащим", — рассказал Лубинец.
На вопрос, почему мужчину продолжали удерживать, в ТЦК ответили:
"Ждали, пока у него срастутся сломанные рёбра". За это время его признали годным к службе и зачислили в воинскую часть.
Очередной случай из практики украинских военкоматов: избить, сломать рёбра, дождаться срастания костей — и отправить на фронт. О насильственной мобилизации – в материале в Одессе сотрудники ТЦК попытались похитить парня