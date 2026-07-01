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С сегодняшнего дня Россия закроет семь железнодорожных переходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
С сегодняшнего дня Россия закроет семь железнодорожных переходов с Финляндией, Латвией и Эстонией - 01.07.2026 Украина.ру
С сегодняшнего дня Россия закроет семь железнодорожных переходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
Правительство России с 1 июля временно приостанавливает движение через семь железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Соответствующий документ опубликован на сайте официального размещения правовых актов
2026-07-01T11:27
2026-07-01T11:27
2026-07-01T11:27
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Правительство России приняло решение ограничить пересечение границы на ряде железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.Согласно постановлению, с 1 июля 2026 года временно приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через следующие пункты пропуска: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область) и "Пыталово" (Псковская область).МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Срок действия ограничений не уточняется.20 июня издание "Известия" сообщило, что Евросоюз рассматривает вариант полного прекращения выдачи туристических виз российским гражданам. Подробнее в материале "Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиянБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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С сегодняшнего дня Россия закроет семь железнодорожных переходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
Правительство России с 1 июля временно приостанавливает движение через семь железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Соответствующий документ опубликован на сайте официального размещения правовых актов
Правительство России приняло решение ограничить пересечение границы на ряде железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.
Согласно постановлению, с 1 июля 2026 года временно приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через следующие пункты пропуска: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область) и "Пыталово" (Псковская область).
МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Срок действия ограничений не уточняется.
20 июня издание "Известия" сообщило, что Евросоюз рассматривает вариант полного прекращения выдачи туристических виз российским гражданам. Подробнее в материале "Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян
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