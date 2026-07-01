Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:00 мск 1 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T05:19
2026-07-01T05:21
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 30 июня и в ночь на 1 июля объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Брянской, Московской, Орловской, Запорожской, Смоленской, Калужской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской, Московской, Запорожской, Херсонской, Воронежской, Тульской, Тверской, Новгородской, Орловской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Астраханской, Псковской областях, в Чечне, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.На восточном побережье Крыма и Причерноморье Краснодарского края объявлялась опасность атак без-экипажных катеров (БЭК).Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 июня и в ночь на 1 июля вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара (19:01 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево (20:45 мск), Геленджика (23:14 мск), Саратова (2:00 мск), Пензы (4:32 мск), Самары (5:01 мск), Калуги (5:18 мск).В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево сняты.Ранее сообщалось, что в Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль скорой медицинской помощи пострадали три сотрудник - В ДНР два мирных жителя погибли, девять пострадали в результате атак ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, брянская область, московская область, орловская область, запорожская область, курская область, смоленск, калужская область, днр, лнр, крым, севастополь, ростовская область, херсонская область, воронежская область, тверь, белгородская область, псков, чечня, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", внуково, домодедово, шереметьево, геленджик, саратовская область, пенза, самара, росавиация, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, угроза, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:19 01.07.2026 (обновлено: 05:21 01.07.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:00 мск 1 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 30 июня и в ночь на 1 июля объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Брянской, Московской, Орловской, Запорожской, Смоленской, Калужской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской, Московской, Запорожской, Херсонской, Воронежской, Тульской, Тверской, Новгородской, Орловской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Астраханской, Псковской областях, в Чечне, Адыгее.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
На восточном побережье Крыма и Причерноморье Краснодарского края объявлялась опасность атак без-экипажных катеров (БЭК).
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 июня и в ночь на 1 июля вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара (19:01 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево (20:45 мск), Геленджика (23:14 мск), Саратова (2:00 мск), Пензы (4:32 мск), Самары (5:01 мск), Калуги (5:18 мск).
В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево сняты.
Ранее сообщалось, что в Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль скорой медицинской помощи пострадали три сотрудник - В ДНР два мирных жителя погибли, девять пострадали в результате атак ВСУ.
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