https://ukraina.ru/20260701/raketnaya-opasnost-bpla-bek-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080853694.html

Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.07.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:00 мск 1 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T05:19

2026-07-01T05:19

2026-07-01T05:21

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 30 июня и в ночь на 1 июля объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Брянской, Московской, Орловской, Запорожской, Смоленской, Калужской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской, Московской, Запорожской, Херсонской, Воронежской, Тульской, Тверской, Новгородской, Орловской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Астраханской, Псковской областях, в Чечне, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.На восточном побережье Крыма и Причерноморье Краснодарского края объявлялась опасность атак без-экипажных катеров (БЭК).Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 июня и в ночь на 1 июля вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара (19:01 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево (20:45 мск), Геленджика (23:14 мск), Саратова (2:00 мск), Пензы (4:32 мск), Самары (5:01 мск), Калуги (5:18 мск).В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево сняты.Ранее сообщалось, что в Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль скорой медицинской помощи пострадали три сотрудник - В ДНР два мирных жителя погибли, девять пострадали в результате атак ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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