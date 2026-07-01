https://ukraina.ru/20260701/putin-obsudil-s-sovbezom-voprosy-razvitiya-kaliningradskoy-oblasti-1080878245.html
Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области - 01.07.2026 Украина.ру
Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
Президент России Владимир Путин 1 июля обсудил с членами Совбеза РФ вопросы социально-экономического развития Калининградской области
2026-07-01T14:54
2026-07-01T14:54
2026-07-01T14:54
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"В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики", - сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.Он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и министр обороны Андрей Белоусов.Кроме того, в совещании Совбеза участвовали глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.Другие высказывания главы государства - в материале "Наши ребята практически забирают Константиновку", заявил Путин на сайте Украина.ру.
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новости, калининградская область, владимир путин, михаил мишустин, россия, валентина матвиенко, госдума, совет федерации, совбез
Новости, Калининградская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Валентина Матвиенко, Госдума, Совет Федерации, Совбез
Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
Президент России Владимир Путин 1 июля обсудил с членами Совбеза РФ вопросы социально-экономического развития Калининградской области
"В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики", - сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и министр обороны Андрей Белоусов.
Кроме того, в совещании Совбеза участвовали глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Другие высказывания главы государства - в материале "Наши ребята практически забирают Константиновку", заявил Путин на сайте Украина.ру.