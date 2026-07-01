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"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана

"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана - 01.07.2026 Украина.ру

"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам заявил о начале новой эры в истории страны в связи с вступлением в силу 1 июля новой Конституции. Обращение опубликовала пресс-служба президента

2026-07-01T11:43

2026-07-01T11:43

2026-07-01T11:43

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В Казахстане 1 июля вступила в силу новая Конституция страны. Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к соотечественникам назвал это событие "поистине эпохальным" и заявил о начале новой эры в истории суверенного Казахстана."Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества", — говорится в обращении главы государства.Токаев поздравил казахстанцев с этим событием и отметил, что на референдуме 15 марта народ сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития на десятилетия вперёд. Президент выразил уверенность, что страна достигнет поставленных целей и построит справедливый Казахстан — государство равных возможностей для всех граждан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, казахстан, касым-жомарт токаев, украина, россия, украина.ру