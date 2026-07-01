"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/novaya-era-tokaev-obyavil-o-vstuplenii-v-silu-novoy-konstitutsii-kazakhstana-1080864389.html
"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана
"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана - 01.07.2026 Украина.ру
"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам заявил о начале новой эры в истории страны в связи с вступлением в силу 1 июля новой Конституции. Обращение опубликовала пресс-служба президента
2026-07-01T11:43
2026-07-01T11:43
новости
казахстан
касым-жомарт токаев
украина
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/98/1033099865_0:375:2915:2015_1920x0_80_0_0_6dba8e680a757c4ebd9f8b8dddcb8237.jpg
В Казахстане 1 июля вступила в силу новая Конституция страны. Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к соотечественникам назвал это событие "поистине эпохальным" и заявил о начале новой эры в истории суверенного Казахстана."Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества", — говорится в обращении главы государства.Токаев поздравил казахстанцев с этим событием и отметил, что на референдуме 15 марта народ сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития на десятилетия вперёд. Президент выразил уверенность, что страна достигнет поставленных целей и построит справедливый Казахстан — государство равных возможностей для всех граждан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
казахстан
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/98/1033099865_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_9121d5d6370431a26fb75d4947d352fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, касым-жомарт токаев, украина, россия, украина.ру
Новости, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Украина, Россия, Украина.ру

"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана

11:43 01.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Армению
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Армению - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам заявил о начале новой эры в истории страны в связи с вступлением в силу 1 июля новой Конституции. Обращение опубликовала пресс-служба президента
В Казахстане 1 июля вступила в силу новая Конституция страны. Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к соотечественникам назвал это событие "поистине эпохальным" и заявил о начале новой эры в истории суверенного Казахстана.
"Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества", — говорится в обращении главы государства.
Токаев поздравил казахстанцев с этим событием и отметил, что на референдуме 15 марта народ сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития на десятилетия вперёд. Президент выразил уверенность, что страна достигнет поставленных целей и построит справедливый Казахстан — государство равных возможностей для всех граждан.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКазахстанКасым-Жомарт ТокаевУкраинаРоссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:03Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
11:57В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
11:43"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана
11:36"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией
11:27С сегодняшнего дня Россия закроет семь железнодорожных переходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
11:10Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами
11:01Зеленский в "воспалённом сознании" пригрозил Белоруссии: в Совфеде призвали не игнорировать его слова
10:30ВС РФ ударили по нескольким АЗС на Украине. Новости СВО
10:26Житель Крыма получил 6,5 лет колонии за призывы к ударам по РФ. Главное к этому часу
10:00Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля
09:38Украинский военный сообщил об осложнении ситуации в районе Николаевки
09:30"Ядерный клуб": кто обновляет свой арсенал
09:26Залужный подтвердил Зеленскому своё участие в президентских выборах
09:06В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
08:32Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения
08:23На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
08:01Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает
07:59Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории
07:25Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
07:00Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО
Лента новостейМолния