НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой" - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/nbu-protiv-smelyanskogo-profneprigodnyy-korruptsioner-prodolzhaet-rulit-ukrpochtoy-1080879986.html
НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой" - 01.07.2026 Украина.ру
НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
Игорь Смелянский продолжает руководить "Укрпочтой", несмотря на признание Нацбанком его профессиональной непригодности. Об этом 1 июля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании
2026-07-01T15:15
2026-07-01T15:16
новости
киев
сша
укрпочта
нбу
нацбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/68/1031786853_0:42:1032:623_1920x0_80_0_0_18558dfd969c3e1b334f35b05dc06ef1.jpg
Нацбанк ранее потребовал отстранить Смелянского в течение пяти дней: комиссия пришла к выводу, что ему не хватает знаний и опыта для управления оператором платёжных услуг. Поводом стали систематические нарушения "Укрпочты" в 2023–2026 годах. Сам Смелянский назвал это попыткой сорвать создание почтового банка.Глава "Укрпочты" известен скандальными выходками. Он назвал "козлами" украинцев, недовольных его зарплатой в миллион гривен, регулярно выписывает себе миллионные премии за "эффективность", при этом предприятие убыточно. Смелянский — гражданин США, его дети учатся в Стэнфорде. Объясняя, почему семья не в Киеве, он заявил: "Я всегда хотел, чтобы мои дети были независимыми, а если бы они ходили в школу в Киеве, то выгребали бы за меня".Об этом – в материале Оскорбляет украинцев и грабит бюджет. Чем занимается глава "Укрпочты" Игорь Смелянский
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/68/1031786853_155:0:1032:658_1920x0_80_0_0_7e96f5f7b9c5f0c63d0838a6edea9fe5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, укрпочта, нбу, нацбанк
Новости, Киев, США, Укрпочта, НБУ, Нацбанк

НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"

15:15 01.07.2026 (обновлено: 15:16 01.07.2026)
 
© Фото : thepage.ua / Перейти в фотобанкГлава «Укрпочты» Игорь Смелянский
Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : thepage.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Смелянский продолжает руководить "Укрпочтой", несмотря на признание Нацбанком его профессиональной непригодности. Об этом 1 июля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании
Нацбанк ранее потребовал отстранить Смелянского в течение пяти дней: комиссия пришла к выводу, что ему не хватает знаний и опыта для управления оператором платёжных услуг. Поводом стали систематические нарушения "Укрпочты" в 2023–2026 годах. Сам Смелянский назвал это попыткой сорвать создание почтового банка.
Глава "Укрпочты" известен скандальными выходками. Он назвал "козлами" украинцев, недовольных его зарплатой в миллион гривен, регулярно выписывает себе миллионные премии за "эффективность", при этом предприятие убыточно.
Смелянский — гражданин США, его дети учатся в Стэнфорде. Объясняя, почему семья не в Киеве, он заявил:
"Я всегда хотел, чтобы мои дети были независимыми, а если бы они ходили в школу в Киеве, то выгребали бы за меня".
Об этом – в материале Оскорбляет украинцев и грабит бюджет. Чем занимается глава "Укрпочты" Игорь Смелянский
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевСШАУкрпочтаНБУНацбанк
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:2266% украинцев выступили за переговоры с Россией. Главное к этому часу
15:15НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
15:11Про футбол
15:10Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
15:09Про визы
15:07Про бензин
15:02ВСУ теряют морские беспилотники и ждут ракеты Ту-95МС. Новости СВО
14:57Российские подразделения продвигаются на Харьковском направлении, уничтожена гаубица ВСУ
14:54Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
14:44Келлог раскрыл, почему в Анкоридже сорвался обед Путина с Трампом
14:38ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
14:37Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
14:23"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
14:18Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако
14:09Семь украинских безэкипажных катеров уничтожены в Чёрном море. Новости СВО
13:58На Украине растет число наемников из Латинской Америки
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
13:45Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты
Лента новостейМолния