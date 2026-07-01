https://ukraina.ru/20260701/nbu-protiv-smelyanskogo-profneprigodnyy-korruptsioner-prodolzhaet-rulit-ukrpochtoy-1080879986.html

НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"

НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой" - 01.07.2026 Украина.ру

НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"

Игорь Смелянский продолжает руководить "Укрпочтой", несмотря на признание Нацбанком его профессиональной непригодности. Об этом 1 июля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании

2026-07-01T15:15

2026-07-01T15:15

2026-07-01T15:16

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Нацбанк ранее потребовал отстранить Смелянского в течение пяти дней: комиссия пришла к выводу, что ему не хватает знаний и опыта для управления оператором платёжных услуг. Поводом стали систематические нарушения "Укрпочты" в 2023–2026 годах. Сам Смелянский назвал это попыткой сорвать создание почтового банка.Глава "Укрпочты" известен скандальными выходками. Он назвал "козлами" украинцев, недовольных его зарплатой в миллион гривен, регулярно выписывает себе миллионные премии за "эффективность", при этом предприятие убыточно. Смелянский — гражданин США, его дети учатся в Стэнфорде. Объясняя, почему семья не в Киеве, он заявил: "Я всегда хотел, чтобы мои дети были независимыми, а если бы они ходили в школу в Киеве, то выгребали бы за меня".Об этом – в материале Оскорбляет украинцев и грабит бюджет. Чем занимается глава "Укрпочты" Игорь Смелянский

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