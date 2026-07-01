Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу - 01.07.2026 Украина.ру
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Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу
Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу - 01.07.2026 Украина.ру
Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу
Москва так и не получила должного ответа от ООН на обращения в связи с ударом Киева по колледжу в Старобельске, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T12:36
2026-07-01T12:36
новости
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ес
reuters
старобельск
киев
касым-жомарт токаев
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🟥 Ормузский пролив остаётся зоной боевых действий в документах судовладельцев и морских профсоюзов. В связи с этим моряки продолжат двойную оплату при отправке в этот район;🟦 Киевский режим призвал Брюссель отдать ему €6,6 млрд из Европейского фонда мира, которые предназначены на выплаты компенсаций странам ЕС за военные поставки Украине, — Reuters со ссылкой на письмо министра обороны Украины;🟦 Правительство Эстонии помогает БПЛА ВСУ наносить удары по России. В этом признался советник эстонского президента по нацбезопасности Мадис Ролл в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившим прибалтийскому собеседнику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова;🟦 Парламентские выборы в Казахстане пройдут 23 августа - президентский указ подписал Касым-Жомарт Токаев;🟦 Франция установила новый рекорд по количеству заключённых. Минюст страны отчитался о содержании на 1 июня во французских тюрьмах содержалось 88 829 заключенных - на (+5,2% больше к прошлогоднему показателю. Тюрьмы и СИЗО традиционно хронически переполнены - почти в полтора раза;🟦 Польские АЗС подняли цены: литр дизтоплива приблизился к $2 за литр, такой же порядок цифра на АИ-95 и другие марки бензинов.;🟦 Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня снизилась до 2,8% - Евростат.Тем временем: "Мысли о России не дают мне уснуть": генсек НАТО Рютте признался в бессонницеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
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брюссель
старобельск
киев
россия
бывший ссср
прибалтика
ближний восток
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, москва, украина, брюссель, оон, ес, reuters, старобельск, киев, касым-жомарт токаев, россия, вован и лексус, рустем умеров, бывший ссср, прибалтика, инфляция, ближний восток
Новости, Москва, Украина, Брюссель, ООН, ЕС, Reuters, Старобельск, Киев, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Вован и Лексус, Рустем Умеров, бывший СССР, Прибалтика, инфляция, Ближний Восток

Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу

12:36 01.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск
Иностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Москва так и не получила должного ответа от ООН на обращения в связи с ударом Киева по колледжу в Старобельске, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ормузский пролив остаётся зоной боевых действий в документах судовладельцев и морских профсоюзов. В связи с этим моряки продолжат двойную оплату при отправке в этот район;
🟦 Киевский режим призвал Брюссель отдать ему €6,6 млрд из Европейского фонда мира, которые предназначены на выплаты компенсаций странам ЕС за военные поставки Украине, — Reuters со ссылкой на письмо министра обороны Украины;
🟦 Правительство Эстонии помогает БПЛА ВСУ наносить удары по России. В этом признался советник эстонского президента по нацбезопасности Мадис Ролл в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившим прибалтийскому собеседнику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова;
🟦 Парламентские выборы в Казахстане пройдут 23 августа - президентский указ подписал Касым-Жомарт Токаев;
🟦 Франция установила новый рекорд по количеству заключённых. Минюст страны отчитался о содержании на 1 июня во французских тюрьмах содержалось 88 829 заключенных - на (+5,2% больше к прошлогоднему показателю. Тюрьмы и СИЗО традиционно хронически переполнены - почти в полтора раза;
🟦 Польские АЗС подняли цены: литр дизтоплива приблизился к $2 за литр, такой же порядок цифра на АИ-95 и другие марки бензинов.;
🟦 Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня снизилась до 2,8% - Евростат.
Тем временем: "Мысли о России не дают мне уснуть": генсек НАТО Рютте признался в бессоннице
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