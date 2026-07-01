https://ukraina.ru/20260701/kir-starmer-nazval-britanskiy-parlament-samym-gomoseksualnym-v-mire-1080905546.html

Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным в мире

Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным в мире - 01.07.2026 Украина.ру

Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным в мире

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент Соединённого Королевства является самым гомосексуальным в мире. "Я очень горжусь тем, что наш парламент самый гомосексуальный. Я не думаю, что где-либо и когда-либо так было", — сказал он. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T22:27

2026-07-01T22:27

2026-07-01T22:27

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22 июня Стармер объявил о решении уйти с должности премьер-министра на фоне крайне низких рейтингов и критики в адрес правящей Лейбористской партии из-за провалов в миграционной политике и росте преступности. В стране начали звучать призывы к проведению всеобщих выборов.28 июня британская газета The Observer сообщила, что уходящий с поста премьер-министра Кир Стармер рассматривает возможность занять кресло генерального секретаря Североатлантического альянса. По данным издания, переход на пост генсека НАТО рассматривается как один из наиболее вероятных вариантов дальнейшей карьеры Стармера. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что при Стармере Лондон делал всё, чтобы Киев наращивал террористическую активность. Сам Стармер заявлял о готовности отправить британские войска на Украину - Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии.*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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