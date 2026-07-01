https://ukraina.ru/20260701/ispanskaya-shkolnitsa-poluchila-ot-putina-fotografiyu-s-podpisyu-1080868678.html

Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью

Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью - 01.07.2026 Украина.ру

Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью

Испанская школьница Люсия из города Овьедо на севере страны получила от президента России Владимира Путина его фотографию с автографом, сообщает РИА Новости

2026-07-01T13:00

2026-07-01T13:00

2026-07-01T13:00

новости

россия

испания

мадрид

владимир путин

валентина матвиенко

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075834638_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_04d2092b25e15c1eba63ed85b1106199.jpg

Ранее девушка направила главе государства письмо, в котором призналась в любви к России и выразила желание в будущем представлять страну на международных форумах.В июне посол в Испании Юрий Клименко принял семью школьницы в здании российской дипмиссии в Мадриде и заверил, что ее послание было передано адресату.Помимо портрета с автографом, Люсии также подарили две ленты — георгиевскую и в цветах российского триколора.В посольстве отметили, что Люсия бережно относится к культурному и историческому наследию России, а также разделяет "духовно-нравственные ценности" страны.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.

россия

испания

мадрид

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, испания, мадрид, владимир путин, валентина матвиенко, украина.ру