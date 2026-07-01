Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью
Испанская школьница Люсия из города Овьедо на севере страны получила от президента России Владимира Путина его фотографию с автографом, сообщает РИА Новости
Ранее девушка направила главе государства письмо, в котором призналась в любви к России и выразила желание в будущем представлять страну на международных форумах.
В июне посол в Испании Юрий Клименко принял семью школьницы в здании российской дипмиссии в Мадриде и заверил, что ее послание было передано адресату.
Помимо портрета с автографом, Люсии также подарили две ленты — георгиевскую и в цветах российского триколора.
В посольстве отметили, что Люсия бережно относится к культурному и историческому наследию России, а также разделяет "духовно-нравственные ценности" страны.
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