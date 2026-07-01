Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью - 01.07.2026 Украина.ру
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Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью
Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью - 01.07.2026 Украина.ру
Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью
Испанская школьница Люсия из города Овьедо на севере страны получила от президента России Владимира Путина его фотографию с автографом, сообщает РИА Новости
2026-07-01T13:00
2026-07-01T13:00
новости
россия
испания
мадрид
владимир путин
валентина матвиенко
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Ранее девушка направила главе государства письмо, в котором призналась в любви к России и выразила желание в будущем представлять страну на международных форумах.В июне посол в Испании Юрий Клименко принял семью школьницы в здании российской дипмиссии в Мадриде и заверил, что ее послание было передано адресату.Помимо портрета с автографом, Люсии также подарили две ленты — георгиевскую и в цветах российского триколора.В посольстве отметили, что Люсия бережно относится к культурному и историческому наследию России, а также разделяет "духовно-нравственные ценности" страны.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, испания, мадрид, владимир путин, валентина матвиенко, украина.ру
Новости, Россия, Испания, Мадрид, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Украина.ру

Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью

13:00 01.07.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкЕжегодное совещание судей РФ
Ежегодное совещание судей РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Испанская школьница Люсия из города Овьедо на севере страны получила от президента России Владимира Путина его фотографию с автографом, сообщает РИА Новости
Ранее девушка направила главе государства письмо, в котором призналась в любви к России и выразила желание в будущем представлять страну на международных форумах.
В июне посол в Испании Юрий Клименко принял семью школьницы в здании российской дипмиссии в Мадриде и заверил, что ее послание было передано адресату.
Помимо портрета с автографом, Люсии также подарили две ленты — георгиевскую и в цветах российского триколора.
В посольстве отметили, что Люсия бережно относится к культурному и историческому наследию России, а также разделяет "духовно-нравственные ценности" страны.
Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.
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