Россиян предупредили об отключении входа через Apple и Google уже в июле - 30.06.2026 Украина.ру
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Россиян предупредили об отключении входа через Apple и Google уже в июле
Россиян предупредили об отключении входа через Apple и Google уже в июле - 30.06.2026 Украина.ру
Россиян предупредили об отключении входа через Apple и Google уже в июле
Российские интернет-сервисы уведомляют пользователей об отключении авторизации через Apple ID и Google с 6 июля в соответствии с подписанным президентом законом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
2026-06-30T07:39
2026-06-30T07:39
новости
россия
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владимир путин
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Российские пользователи начали получать уведомления от сервисов о том, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен, пишет Mash. В этих сообщениях пользователям рекомендуют привязать к профилю российский номер телефона или использовать другие разрешённые способы входа, чтобы не потерять доступ к аккаунту.Как пишет Mash, отключение авторизации через иностранные сервисы осуществляется в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным."Авторизация через Apple ID и Google с 6 июля станет невозможной... Теперь зайти на любимые сервисы можно только через отечественные инструменты, по номеру телефона или почте", — отмечается в публикации канала.Закон, вступающий в силу 7 июля, вводит административную ответственность за использование иностранных систем авторизации на российских интернет-ресурсах. Согласно новым нормам, допустимыми способами входа признаны только российский номер телефона, портал "Госуслуги" (ЕСИА), Единая биометрическая система (ЕБС) или другие отечественные сервисы авторизации, такие как "Яндекс" или VK ID.При этом санкции, как уточняют депутаты, будут применяться не к пользователям, а к владельцам сайтов и приложений, которые нарушают требования закона. Штрафы составят: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для организаций может достигать 1,4 миллиона рублейВ июне компания Apple в одностороннем порядке и без объяснения причин удалила из App Store приложения VK: "Почту", "Одноклассники", "Дзен", а также "VK Видео", "VK Музыку" и "VK Мессенджер".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские ведомства планируют обратиться к Apple за официальными разъяснениями по поводу удаления всех приложений VK из App Store. Подробнее в материале Кремль потребует от Apple разъяснений по поводу удаления приложений — Песков
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новости, россия, кремль, владимир путин, дмитрий песков, google, госуслуги, яндекс
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, google, госуслуги, Яндекс

Россиян предупредили об отключении входа через Apple и Google уже в июле

07:39 30.06.2026
 
© AP / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP / Newsis/ Kim Jin-a
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Российские интернет-сервисы уведомляют пользователей об отключении авторизации через Apple ID и Google с 6 июля в соответствии с подписанным президентом законом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
Российские пользователи начали получать уведомления от сервисов о том, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен, пишет Mash. В этих сообщениях пользователям рекомендуют привязать к профилю российский номер телефона или использовать другие разрешённые способы входа, чтобы не потерять доступ к аккаунту.
Как пишет Mash, отключение авторизации через иностранные сервисы осуществляется в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным.
"Авторизация через Apple ID и Google с 6 июля станет невозможной... Теперь зайти на любимые сервисы можно только через отечественные инструменты, по номеру телефона или почте", — отмечается в публикации канала.
Закон, вступающий в силу 7 июля, вводит административную ответственность за использование иностранных систем авторизации на российских интернет-ресурсах. Согласно новым нормам, допустимыми способами входа признаны только российский номер телефона, портал "Госуслуги" (ЕСИА), Единая биометрическая система (ЕБС) или другие отечественные сервисы авторизации, такие как "Яндекс" или VK ID.
При этом санкции, как уточняют депутаты, будут применяться не к пользователям, а к владельцам сайтов и приложений, которые нарушают требования закона. Штрафы составят: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для организаций может достигать 1,4 миллиона рублей
В июне компания Apple в одностороннем порядке и без объяснения причин удалила из App Store приложения VK: "Почту", "Одноклассники", "Дзен", а также "VK Видео", "VK Музыку" и "VK Мессенджер".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские ведомства планируют обратиться к Apple за официальными разъяснениями по поводу удаления всех приложений VK из App Store. Подробнее в материале Кремль потребует от Apple разъяснений по поводу удаления приложений — Песков
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