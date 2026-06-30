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Польша поставила Украине жесткий ультиматум: Бабич о решении Варшавы не передавать МиГ-29
Польша поставила Украине жесткий ультиматум: Бабич о решении Варшавы не передавать МиГ-29 - 30.06.2026 Украина.ру
Польша поставила Украине жесткий ультиматум: Бабич о решении Варшавы не передавать МиГ-29
Польша отказалась передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, потребовав взамен доступ к украинским технологиям беспилотников. Киев на такие условия не... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T15:14
2026-06-30T15:14
2026-06-30T15:14
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военная помощь украине
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Польша отказалась передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, потребовав взамен доступ к украинским технологиям беспилотников. Киев на такие условия не пошел, и сотрудничество неожиданно застопорилось. Но дело может быть не только в военных технологиях.Означает ли это начало серьезного раскола между союзниками? Почему Польша все чаще говорит с Украиной языком ультиматумов? И может ли конфликт ударить по поставкам оружия? Корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
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видео, польша, украина, варшава, украина.ру, миг-29, военная помощь украине, международная политика, бпла, видео
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Польша поставила Украине жесткий ультиматум: Бабич о решении Варшавы не передавать МиГ-29
Польша отказалась передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, потребовав взамен доступ к украинским технологиям беспилотников. Киев на такие условия не пошел, и сотрудничество неожиданно застопорилось. Но дело может быть не только в военных технологиях.
Означает ли это начало серьезного раскола между союзниками? Почему Польша все чаще говорит с Украиной языком ультиматумов? И может ли конфликт ударить по поставкам оружия? Корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.