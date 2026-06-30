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Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями

Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями - 30.06.2026 Украина.ру

Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями

Попытку легализовать пиратство в отношении не соблюдающих незаконные западные санкции предприняло нынешнее руководство Украины. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-30T20:28

2026-06-30T20:28

2026-06-30T20:28

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Украина обратилась к Международной морской организации с призывом признать суда российского "теневого флота" законными военными целями, пишет Financial Times.По данным издания, украинские чиновники направили официальное письмо в Международную морскую организацию (IMO). В нём заявлено, что суда якобы российского "теневого флота" могут рассматриваться как военные цели, которые допустимо атаковать на якобы законных основаниях.В письме из Киева сказано, что танкеры перевозят топливо и обеспечивают финансирование военных нужд России, поэтому их деятельность якобы не может считаться исключительно коммерческой.Зампред украинского правительства Алексей Кулеба отметил в письме от 26 июня, что у него возникают вопросы о том, являются ли операции с такими морскими перевозками невоенными.Издание отметило, что ВСУ за прошлый год поразили около дюжины таких судов, утверждая при этом, что Россия с начала СВО атаковала более 200 гражданских коммерческих кораблей.Ранее в ЕС и США без санкции ООН были применены односторонние дискриминационные меры в отношении иностранных судов, которые под флагами разных стран не соблюдали незаконные антироссийские санкции. Франция и некоторые другие государства захватывали танкеры, перевозившие купленную в России нефть - формально принадлежащую новому собственнику. Россия заявляла об актах морского пиратства. ООН и IMO рассматривали аргументы судовладельцев и правительств, предлагавших узаконить пиратство на море под надуманным предлогом. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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