https://ukraina.ru/20260630/kievskiy-rezhim-prizval-priznat-suda--tenevogo-flota-voennymi-tselyami-1080839901.html
Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями
Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями - 30.06.2026 Украина.ру
Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями
Попытку легализовать пиратство в отношении не соблюдающих незаконные западные санкции предприняло нынешнее руководство Украины. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T20:28
2026-06-30T20:28
2026-06-30T20:28
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Украина обратилась к Международной морской организации с призывом признать суда российского "теневого флота" законными военными целями, пишет Financial Times.По данным издания, украинские чиновники направили официальное письмо в Международную морскую организацию (IMO). В нём заявлено, что суда якобы российского "теневого флота" могут рассматриваться как военные цели, которые допустимо атаковать на якобы законных основаниях.В письме из Киева сказано, что танкеры перевозят топливо и обеспечивают финансирование военных нужд России, поэтому их деятельность якобы не может считаться исключительно коммерческой.Зампред украинского правительства Алексей Кулеба отметил в письме от 26 июня, что у него возникают вопросы о том, являются ли операции с такими морскими перевозками невоенными.Издание отметило, что ВСУ за прошлый год поразили около дюжины таких судов, утверждая при этом, что Россия с начала СВО атаковала более 200 гражданских коммерческих кораблей.Ранее в ЕС и США без санкции ООН были применены односторонние дискриминационные меры в отношении иностранных судов, которые под флагами разных стран не соблюдали незаконные антироссийские санкции. Франция и некоторые другие государства захватывали танкеры, перевозившие купленную в России нефть - формально принадлежащую новому собственнику. Россия заявляла об актах морского пиратства. ООН и IMO рассматривали аргументы судовладельцев и правительств, предлагавших узаконить пиратство на море под надуманным предлогом. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, financial times, оон, украина.ру, британия, пираты, торговая война, нефть, международное право
Новости, Украина, Россия, Financial Times, ООН, Украина.ру, Британия, пираты, торговая война, нефть, международное право
Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями
Попытку легализовать пиратство в отношении не соблюдающих незаконные западные санкции предприняло нынешнее руководство Украины. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
Украина обратилась к Международной морской организации с призывом признать суда российского "теневого флота" законными военными целями, пишет Financial Times.
По данным издания, украинские чиновники направили официальное письмо в Международную морскую организацию (IMO). В нём заявлено, что суда якобы российского "теневого флота" могут рассматриваться как военные цели, которые допустимо атаковать на якобы законных основаниях.
В письме из Киева сказано, что танкеры перевозят топливо и обеспечивают финансирование военных нужд России, поэтому их деятельность якобы не может считаться исключительно коммерческой.
Зампред украинского правительства Алексей Кулеба отметил в письме от 26 июня, что у него возникают вопросы о том, являются ли операции с такими морскими перевозками невоенными.
Издание отметило, что ВСУ за прошлый год поразили около дюжины таких судов, утверждая при этом, что Россия с начала СВО атаковала более 200 гражданских коммерческих кораблей.
Ранее в ЕС и США без санкции ООН были применены односторонние дискриминационные меры в отношении иностранных судов, которые под флагами разных стран не соблюдали незаконные антироссийские санкции. Франция и некоторые другие государства захватывали танкеры, перевозившие купленную в России нефть - формально принадлежащую новому собственнику.
Россия заявляла об актах морского пиратства. ООН и IMO рассматривали аргументы судовладельцев и правительств, предлагавших узаконить пиратство на море под надуманным предлогом.
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