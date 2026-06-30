https://ukraina.ru/20260630/ischenko-zapad-ne-daval-zelenskomu-garantiy-no-est-politiki-gotovye-vtyanut-polshu-v-voynu-1080796774.html

Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну

Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну - 30.06.2026 Украина.ру

Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну

Запад не давал Зеленскому гарантий в случае провокации против Белоруссии, однако там есть политики, готовые лоббировать вступление Польши в войну. Украина пытается отдать пас радикалам, чтобы продавить участие в конфликте хоть кого-нибудь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-30T04:15

2026-06-30T04:15

2026-06-30T04:15

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Отвечая на вопрос о том, является ли возможная провокация против Белоруссии самодеятельностью Зеленского или же она согласована с Западом, Ищенко заявил, что такие вопросы не решаются формальными соглашениями. "Запад по этому поводу Зеленскому никаких гарантий не давал. При этом на Западе есть политики, которые будут лоббировать вступление Польши в войну. И не только Польши", — заявил собеседник Украина.ру. Поэтому Украина пытается отдавать пас тем, кто поддерживает наиболее радикальные сценарии, считая, что это позволит продавить вступление в войну хотя бы кого-нибудь, подчеркнул эксперт.По словам Ищенко, главная проблема Запада — нежелание воевать с Россией напрямую. "Никто не хочет воевать с Россией. При этом всегда можно сказать: "Мы с Россией не воюем. У нас претензии к Белоруссии". И тогда уже мяч будет на нашей половине поля. Нам придется решать, что делать дальше", — пояснил он.Эксперт также отметил, что расширение войны на Белоруссию выгоднее Западу. "С точки зрения расширения пространства войны их это устраивает больше, чем нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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