https://ukraina.ru/20260630/30-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080821439.html
30 июня 2026 года, утренний эфир
30 июня 2026 года, утренний эфир - 30.06.2026 Украина.ру
30 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T12:53
2026-06-30T12:53
2026-06-30T12:53
новороссия
донецкая народная республика
донецк
наталья курянская
руслан мармазов
общественная палата
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Ленинградцы своих не бросают: как руководитель "Союза Донбассовцев" помогает Новороссии и готовит новую экополитику. Гость: Сергей Лисовский – руководитель "Союза Донбассовцев", главный редактор газеты "Общество и экология"* Женщины Новороссии. О Людмиле Павличенко – снайпере 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, Герое СССР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР* Школы жизни. Чем живёт единственный лесотехнический колледж в Новороссии. Гость: Наталья Пятигорец - директор Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени Виктора Егоровича фон Граффа* Нам есть, чем гордиться! Об одной из архитектурных визитных карточек Донецка – Колхозном, он же Крытый, рынке. Гость: Руслан Мармазов – историк и журналист* Время Новороссии. "МЕДИАФРОНТ" подвёл итоги в Донецке: как в ДНР растят новое поколение журналистов. Гость: Иван Каменев — журналист, телеведущий "Соловьёв LIVE"
новороссия
донецкая народная республика
донецк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080821152_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8faea61405fe7d4ef155053ceb04011b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донецкая народная республика, донецк, наталья курянская, руслан мармазов, общественная палата, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Наталья Курянская, Руслан Мармазов, общественная палата, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Ленинградцы своих не бросают: как руководитель "Союза Донбассовцев" помогает Новороссии и готовит новую экополитику. Гость: Сергей Лисовский – руководитель "Союза Донбассовцев", главный редактор газеты "Общество и экология"
* Женщины Новороссии. О Людмиле Павличенко – снайпере 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, Герое СССР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР
* Школы жизни. Чем живёт единственный лесотехнический колледж в Новороссии. Гость: Наталья Пятигорец - директор Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени Виктора Егоровича фон Граффа
* Нам есть, чем гордиться! Об одной из архитектурных визитных карточек Донецка – Колхозном, он же Крытый, рынке. Гость: Руслан Мармазов – историк и журналист
* Время Новороссии. "МЕДИАФРОНТ" подвёл итоги в Донецке: как в ДНР растят новое поколение журналистов. Гость: Иван Каменев — журналист, телеведущий "Соловьёв LIVE"