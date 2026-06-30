https://ukraina.ru/20260630/30-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080821439.html

30 июня 2026 года, утренний эфир

30 июня 2026 года, утренний эфир - 30.06.2026 Украина.ру

30 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T12:53

2026-06-30T12:53

2026-06-30T12:53

новороссия

донецкая народная республика

донецк

наталья курянская

руслан мармазов

общественная палата

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Ленинградцы своих не бросают: как руководитель "Союза Донбассовцев" помогает Новороссии и готовит новую экополитику. Гость: Сергей Лисовский – руководитель "Союза Донбассовцев", главный редактор газеты "Общество и экология"* Женщины Новороссии. О Людмиле Павличенко – снайпере 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, Герое СССР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР* Школы жизни. Чем живёт единственный лесотехнический колледж в Новороссии. Гость: Наталья Пятигорец - директор Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени Виктора Егоровича фон Граффа* Нам есть, чем гордиться! Об одной из архитектурных визитных карточек Донецка – Колхозном, он же Крытый, рынке. Гость: Руслан Мармазов – историк и журналист* Время Новороссии. "МЕДИАФРОНТ" подвёл итоги в Донецке: как в ДНР растят новое поколение журналистов. Гость: Иван Каменев — журналист, телеведущий "Соловьёв LIVE"

новороссия

донецкая народная республика

донецк

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, донецкая народная республика, донецк, наталья курянская, руслан мармазов, общественная палата, новороссия сегодня, видео