30 июня 2026 года, утренний эфир - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/30-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080821439.html
30 июня 2026 года, утренний эфир
30 июня 2026 года, утренний эфир - 30.06.2026 Украина.ру
30 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T12:53
2026-06-30T12:53
новороссия
донецкая народная республика
донецк
наталья курянская
руслан мармазов
общественная палата
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080821152_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6bb8a12b5ae424b9a009fe3ffa4c8362.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Ленинградцы своих не бросают: как руководитель "Союза Донбассовцев" помогает Новороссии и готовит новую экополитику. Гость: Сергей Лисовский – руководитель "Союза Донбассовцев", главный редактор газеты "Общество и экология"* Женщины Новороссии. О Людмиле Павличенко – снайпере 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, Герое СССР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР* Школы жизни. Чем живёт единственный лесотехнический колледж в Новороссии. Гость: Наталья Пятигорец - директор Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени Виктора Егоровича фон Граффа* Нам есть, чем гордиться! Об одной из архитектурных визитных карточек Донецка – Колхозном, он же Крытый, рынке. Гость: Руслан Мармазов – историк и журналист* Время Новороссии. "МЕДИАФРОНТ" подвёл итоги в Донецке: как в ДНР растят новое поколение журналистов. Гость: Иван Каменев — журналист, телеведущий "Соловьёв LIVE"
новороссия
донецкая народная республика
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080821152_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8faea61405fe7d4ef155053ceb04011b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, донецкая народная республика, донецк, наталья курянская, руслан мармазов, общественная палата, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Наталья Курянская, Руслан Мармазов, общественная палата, Новороссия сегодня

30 июня 2026 года, утренний эфир

12:53 30.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Ленинградцы своих не бросают: как руководитель "Союза Донбассовцев" помогает Новороссии и готовит новую экополитику. Гость: Сергей Лисовский – руководитель "Союза Донбассовцев", главный редактор газеты "Общество и экология"
* Женщины Новороссии. О Людмиле Павличенко – снайпере 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, Герое СССР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР
* Школы жизни. Чем живёт единственный лесотехнический колледж в Новороссии. Гость: Наталья Пятигорец - директор Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени Виктора Егоровича фон Граффа
* Нам есть, чем гордиться! Об одной из архитектурных визитных карточек Донецка – Колхозном, он же Крытый, рынке. Гость: Руслан Мармазов – историк и журналист
* Время Новороссии. "МЕДИАФРОНТ" подвёл итоги в Донецке: как в ДНР растят новое поколение журналистов. Гость: Иван Каменев — журналист, телеведущий "Соловьёв LIVE"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовороссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкНаталья КурянскаяРуслан Мармазовобщественная палатаНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:55За минуту молчания — бронь: в Киеве придумали новое наказание для руководителей
12:5330 июня 2026 года, утренний эфир
12:51Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области
12:50Зеленский взрывает Монако: кто хотел убить украинского олигарха Ермолаева
12:45Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"
12:32ВС РФ освободили три населенных пункта, Украина ждёт массированный комбинированный удар. Новости СВО
12:21Мир с Ливаном под вопросом: в Израиле сомневаются, что власти смогут разоружить "Хезболлах"
12:00Голодомор и рождение нации
11:58Взрыв в Монако: спутнице олигарха Ермолаева ампутировали ноги, среди пострадавших — подросток
11:47"МиГи в обмен на дроны": почему Польша отказалась передавать Украине истребители
11:40Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
10:56"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина
10:50Защита от "европейского пиратства": Россия начала оснащать танкеры вооружением
10:48Саммит в Анкаре может стать поворотным в отношениях НАТО и России
10:44Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия
10:26Родственники пропавших ВСУшников митингуют на Западной Украине
10:21Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ
10:15Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров
09:56Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине
09:56ВС РФ поразили 25 заправочных станций на Украине. Новости СВО
Лента новостейМолния