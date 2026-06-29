https://ukraina.ru/20260629/rossiyskie-diplomaty-vystupili-v-sovbeze-oon-glavnye-zayavleniya-1080795061.html

Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления

Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления - 29.06.2026 Украина.ру

Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления

Запад покрывает киевский режим, совершающий теракты и готовый погрузить мир в ядерную катастрофу. Об этом 26 июня на заседании Совбеза ООН заявили российские дипломаты, сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T23:35

2026-06-29T23:35

2026-06-29T23:35

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Основные заявления постпреда России при ООН:🟦 Инсинуации Киева в отношении удара ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области легко разбиваются о неопровержимые факты;🟦 Поддержка киевского режима является выгодным не только геополитическим, но и коммерческим предприятием;🟦 Режиму Зеленского как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ, чтобы обеспечить приток оружия с Запада;🟦 У Киева успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается;🟦 Риторика Киева о защите Европы от России является ничем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта;🟦 Киев ударами по ЗАЭС в очередной раз пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы;🟦 Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на защиту демократии, а на удары по мирным жителям;🟦 Разговоры Запада о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия;🟦 Европейским странам пора осознать, что Зеленский уже почти сорвался с поводка.Также в новостях: Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, украина.ру, совет безопасности оон, терроризм, бывший ссср, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная угроза