Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления - 29.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260629/rossiyskie-diplomaty-vystupili-v-sovbeze-oon-glavnye-zayavleniya-1080795061.html
Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления
Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления - 29.06.2026 Украина.ру
Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления
Запад покрывает киевский режим, совершающий теракты и готовый погрузить мир в ядерную катастрофу. Об этом 26 июня на заседании Совбеза ООН заявили российские дипломаты, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T23:35
2026-06-29T23:35
новости
киев
россия
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оон
украина.ру
совет безопасности оон
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319270_0:310:3087:2046_1920x0_80_0_0_082b22010d9a50f75e20e90ff0fb81c4.jpg
Основные заявления постпреда России при ООН:🟦 Инсинуации Киева в отношении удара ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области легко разбиваются о неопровержимые факты;🟦 Поддержка киевского режима является выгодным не только геополитическим, но и коммерческим предприятием;🟦 Режиму Зеленского как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ, чтобы обеспечить приток оружия с Запада;🟦 У Киева успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается;🟦 Риторика Киева о защите Европы от России является ничем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта;🟦 Киев ударами по ЗАЭС в очередной раз пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы;🟦 Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на защиту демократии, а на удары по мирным жителям;🟦 Разговоры Запада о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия;🟦 Европейским странам пора осознать, что Зеленский уже почти сорвался с поводка.Также в новостях: Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
россия
запад
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319270_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_8270018e95ab8668df68810dc56056ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, украина.ру, совет безопасности оон, терроризм, бывший ссср, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная угроза
Новости, Киев, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН, Украина.ру, Совет Безопасности ООН, терроризм, бывший СССР, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная угроза

Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления

23:35 29.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запад покрывает киевский режим, совершающий теракты и готовый погрузить мир в ядерную катастрофу. Об этом 26 июня на заседании Совбеза ООН заявили российские дипломаты, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Основные заявления постпреда России при ООН:

🟦 Инсинуации Киева в отношении удара ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области легко разбиваются о неопровержимые факты;

🟦 Поддержка киевского режима является выгодным не только геополитическим, но и коммерческим предприятием;

🟦 Режиму Зеленского как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ, чтобы обеспечить приток оружия с Запада;

🟦 У Киева успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается;

🟦 Риторика Киева о защите Европы от России является ничем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта;

🟦 Киев ударами по ЗАЭС в очередной раз пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы;

🟦 Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на защиту демократии, а на удары по мирным жителям;

🟦 Разговоры Запада о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия;

🟦 Европейским странам пора осознать, что Зеленский уже почти сорвался с поводка.
Также в новостях: Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияЗападВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныООНУкраина.руСовет Безопасности ООНтерроризмбывший СССРатомная энергетикаядерная безопасностьядерная угроза
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:13Пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в больницу Ленваля. Все пострадавшие в критическом состоянии, — сообщает Nice-Matin.
00:10Среди пострадавших в результате взрыва в Монако есть россияне, утверждает BFMTV со ссылкой на полицию.
00:09Массированная атака БПЛА на Мелитопольский городской округ продолжается, активно работает ПВО, — Балицкий.
00:08Удары наносятся по Кременчугу в Полтавской области
00:07В Монако произошёл теракт, пострадали граждане Украины
23:59В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО
23:59Кто съел Городскую булочку
23:41Открываем кластеры, закрываем кластеры. Есть ли у незалежной перспектива вступления в ЕС?
23:35Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления
23:30Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
23:24Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ
23:10После семерки. "Неприятный сигнал Трампу" и "открытая дверь Европе для деэскалации"
22:55Путин вскрыл слабые места США и перекинул Трампу "золотой мост", чтобы он выбрался из украинского кризиса
22:51ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости
22:26Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
22:18Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
22:04Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств
21:49МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима
21:45ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО
21:42ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины
Лента новостейМолния