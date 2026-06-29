Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260629/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080743257.html
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 4:30 мск 29 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T04:51
2026-06-29T05:03
украина.ру
россия
крымский мост
росавиация
липецк
курская область
орловская область
белгородская область
харьковская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 28 июня и в ночь на 29 июня объявлялась в Крыму и Севастополе, в Московской, Тульской, Липецкой, Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской РФ, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Ярославской, Орловской, Курской, Ростовской, Смоленской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Костромской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской, Нижегородской областях, в Ставропольском крае.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с воздушной тревогой было временно перекрыто с 2:05 мск.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 28 июня и в ночь на 29 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (18:31 мск), Краснодара (21:16 мск).Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за последнюю неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крымский мост
липецк
курская область
орловская область
белгородская область
харьковская область
запорожская область
лнр
днр
крым
севастополь
краснодарский край
брянская область
ярославль
ростовская область
смоленск
херсонская область
волгоградская область
псков
ленинградская область
тверь
московская область
калужская область
ставропольский край
аэропорт
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крымский мост, росавиация, липецк, курская область, орловская область, белгородская область, харьковская область, запорожская область, лнр, днр, крым, севастополь, краснодарский край, брянская область, ярославль, ростовская область, смоленск, херсонская область, волгоградская область, псков, ленинградская область, тверь, московская область, калужская область, нижегородская область, ставропольский край, внуково, аэропорт, аэропорты, угроза, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация, ракеты
Украина.ру, Россия, Крымский мост, Росавиация, Липецк, Курская область, Орловская область, Белгородская область, Харьковская область, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Крым, Севастополь, краснодарский край, Брянская область, Ярославль, Ростовская область, Смоленск, Херсонская область, Волгоградская область, Псков, Ленинградская область, Тверь, Московская область, Калужская область, Нижегородская область, Ставропольский край, Внуково, аэропорт, аэропорты, угроза, ПВО, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация, ракеты

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:51 29.06.2026 (обновлено: 05:03 29.06.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 4:30 мск 29 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 28 июня и в ночь на 29 июня объявлялась в Крыму и Севастополе, в Московской, Тульской, Липецкой, Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской РФ, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Ярославской, Орловской, Курской, Ростовской, Смоленской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Костромской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской, Нижегородской областях, в Ставропольском крае.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с воздушной тревогой было временно перекрыто с 2:05 мск.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 28 июня и в ночь на 29 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (18:31 мск), Краснодара (21:16 мск).
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за последнюю неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымский мостРосавиацияЛипецкКурская областьОрловская областьБелгородская областьХарьковская областьЗапорожская областьЛНРДНРКрымСевастополькраснодарский крайБрянская областьЯрославльРостовская областьСмоленскХерсонская областьВолгоградская областьПсковЛенинградская областьТверьМосковская областьКалужская областьНижегородская областьСтавропольский крайВнуковоаэропортаэропортыугрозаПВОбеспилотникибеспилотники сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперацияракеты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог
05:15ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева
05:00Форум в Гданьске был посвящен не восстановлению Украины, а продолжению войны — Бардин
04:51Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов
04:30Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин
04:15Кутырь: Зеленский хочет втянуть Европу в войну через провокацию на границе с Белоруссией
04:13Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА
03:57США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям меморандума — СМИ
03:37Сводка событий 28 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:02Глава ДНР рассказал о пострадавших из-за атак ударных БПЛА ВСУ
02:36Восточно-Славянское направление: военная сводка за 28 июня
02:23Запорожское направление: военная сводка за 28 июня
01:52Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина
01:26Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина
00:57Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина
00:38Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
00:21Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка
00:01В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Другие новости к этому часу
22:31И видел Путин далеко. На много лет вперёд
Лента новостейМолния