https://ukraina.ru/20260629/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080743257.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 4:30 мск 29 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T04:51

2026-06-29T04:51

2026-06-29T05:03

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росавиация

липецк

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харьковская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 28 июня и в ночь на 29 июня объявлялась в Крыму и Севастополе, в Московской, Тульской, Липецкой, Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской РФ, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Ярославской, Орловской, Курской, Ростовской, Смоленской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Костромской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской, Нижегородской областях, в Ставропольском крае.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с воздушной тревогой было временно перекрыто с 2:05 мск.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 28 июня и в ночь на 29 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (18:31 мск), Краснодара (21:16 мск).Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за последнюю неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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