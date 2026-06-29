https://ukraina.ru/20260629/putin-vskryl-slabye-mesta-ssha-i-perekinul-trampu-zolotoy-most-chtoby-on-vybralsya-iz-ukrainskogo-1080785456.html

Путин вскрыл слабые места США и перекинул Трампу "золотой мост", чтобы он выбрался из украинского кризиса

Путин вскрыл слабые места США и перекинул Трампу "золотой мост", чтобы он выбрался из украинского кризиса - 29.06.2026 Украина.ру

Путин вскрыл слабые места США и перекинул Трампу "золотой мост", чтобы он выбрался из украинского кризиса

Как стоит расценивать слова президента РФ Владимира Путина о США в целом и американском коллеге Дональде Трампе в частности в контексте произошедшего в Анкоридже почти год назад

2026-06-29T22:55

2026-06-29T22:55

2026-06-29T22:55

эксклюзив

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

сергей лавров

переговоры

аляска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067078475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b8be3c04e307017a6d4187c9cbe3665.jpg

После заочного спора руководителей внешнеполитических ведомств Россия и США – Сергея Лаврова и Марко Рубио - о том, что же на самом деле произошло на саммите на Аляске в августе прошлого года: до чего Москва и Вашингтон договорились по Украине и договорились ли вообще - ясность в ситуацию внёс президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".Помимо описания происходящего в один конкретный день, российский лидер своим рассказом вскрыл системные проблемы американского государства на пути урегулирования украинского конфликта.Прежде всего, конечно, неспособность официального Вашингтона держать своё слово. Путин – а чуть ранее и Лавров - чётко сказал, что в центре обсуждения аляскинского саммита лежали именно американские инициативы по урегулированию на Украине."Этот т.н. "дух Анкориджа", хотя и не был обличён в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определённые возможности завершения конфликта на Украине. Компромиссы, которые обсуждались, - это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же ещё-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали - не сразу. Но приехали в Анкоридж и сказали: да, согласны", - уточнил Путин.И с тех пор российская сторона неизменно подтверждала, что готова обсуждать выход из украинского кризиса, отталкиваясь от аляскинских договорённостей (или как их правильно называть?). Тем временем Трамп мало того, что подписался вместе с партнёрами по G7 под намерением помогать Киеву и давить на Москву, так ещё и, как рассказали порталу Axios двое чиновников на условиях анонимности, на саммите в Эвиане допустил возможность пересмотра ранее достигнутых в Анкоридже договорённостей по Украине, а конкретно – согласия с требованием России о том, чтобы Донбасс оставался под её контролем при любом мирном соглашении.Отсюда вытекает второй момент - критическая зависимость США от позиции Европы. С одной стороны, США – мировой гегемон: ведущая экономика мира по номинальному ВВП, крупнейший оборонный бюджет, доллар как главное средство международных расчётов и пр. С другой, получается, что Трамп не исполняет главную партию внутри западного хора и в своих манёврах он не слишком свободен. Казалось бы, именно с подачи Соединённых Штатов европейские страны подпитывают военную машину Киева – они же передают ВСУ вооружения американского производства – а по факту Трамп не может навязать свою волю союзникам по НАТО касательно Украины.В-третьих, да и на Украину нынешние американские власти не имеют достаточного влияния, чтобы принудить пойти на мировую. Точнее не имеют в тех пределах, в каких готовы применять "кнуты" по отношению к Киеву. В противном случае, что мешало бы чиновникам Белого дома зафиксировать свои обещания касательно воздействия на Банковую, чтобы окончательно урегулировать этот вооружённый конфликт, негативные последствия которого ощущают на себе и другие страны?Наконец, вашингтонское болото по-прежнему в значительной степени определяет политический курс Трампа. Баллотируясь ещё на первый президентский срок, миллиардер-республиканец громко обещал "поладить с Россией и с Путиным", а теперь, когда это намерение обретает некие практические очертания, президент США уходит от того, чтобы публично признать достижение компромисса с Москвой.Фактически инициатива тесной работы с Россией как стороной конфликта, чего не было при предыдущем президенте Джо Байдене, принадлежит лично Трампу, затем, когда к процессу подключились различные американские ведомства, его позиция начала претерпевать изменения. В этом контексте особенно выделяется госсекретарь и и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио– именно он сделал резонансные заявления о том, что Соединённые Штаты заняли сторону Киева в этом конфликте, поэтому никак не могут быть непредвзятым посредником, а также об отсутствии каких-либо соглашений по Украине на саммите на Аляске. Этими словами он несколько обескуражил своего российского коллегу Сергея Лаврова.Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что такими заявлениями Рубио, совершивший резкий поворот - от поддержки идеи администрации о переговорном процессе, начавшемся в январе 2025 года, до выражения открытой поддержки Украины - разрушил всё, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые проводили США.В свою очередь профессор Чикагского университета Джон Миршаймер объясняет, что позиция Рубио по конфликту на Украине отражает взгляды американского внешнеполитического истеблишмента, поскольку, глава Госдепартамента, надеется на его содействие при баллотировании на высший государственный пост."Прежде всего, Рубио ведёт кампанию в расчёте на президентские выборы 2028 года и понимает: чтобы заручиться максимальной поддержкой в кругах внешнеполитического истеблишмента, нужно занимать жёсткую позицию по Украине", - заявил эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.При всём при этом Путин не срывается (это вообще ему не свойственно) на американского коллегу, решительно вызвавшегося содействовать урегулированию украинского конфликта, а теперь занявшего не до конца очевидную позицию, а даёт понять, что Россия, несмотря ни на что, не выходит из переговорного трека, более того, подтвердил, что в Москве всё ещё ждут посланников американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для продолжения контактов после деэскалации ситуации вокруг Ирана. Точных дат прибытия спецпредставителя и зятя президента США пока нет, известно только, что на текущей неделе они отправятся в Катар для переговоров с делегацией исламской республики."Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договорённостей, то обсуждаемых тем в Анкоридже", - подчеркнул российский лидер.Можно расценить это как приглашение Трампа к продолжению торгов, через которые и достигается компромисс, но с чётким напоминанием о том, что от своей позиции Москва отступать не намерена.Очень важный момент в интервью Путина: он разделяет американское государство и президента Трампа в контексте переговоров по Украине.Комментируя вероятность, что европейские политики переубедили американского лидера насчёт событий, происходящих на Украине, президент РФ сказал: "Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что всё-таки президент Соединённых Штатов - это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Второй раз во власти. Знает, что делает".Эти слова сам Трамп, несомненно, оценит очень высоко, поскольку в американской политической культуре личностный аспект и так играет крайне важную роль, а для нынешнего хозяина Белого дома – успешного бизнесмена и шоумена – вообще первостепенную. Характеристика, данная ему Путиным, резко контрастирует с тем, что в его адрес говорят внутриполитические оппоненты и критики. И это, конечно же, создаёт настрой на дальнейший диалог между руководителями двух сверхдержав.При этом Путин сделал небольшую ремарку в продолжение темы влияния европейцев на Трампа: "Но все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Ну, так, чтобы совсем уж переубедить… Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно. Я об этом ничего не знаю".Да, он допускает, что Трамп действительно мог отойти от своей первоначальной позиции, но сделал это – если такое вообще имело место – под натиском партнёров по НАТО и противников на внутренней арене, причём именно скорректировал, а не "переобулся". Путин даёт понять своему коллеге, что всё он прекрасно понимает, и мотивы такого переменчивого поведения ему совершенно ясны. Когда Трампа упрекали ещё за первый срок, что он так и не поладил с Россией, Путин и тогда говорил, что ситуация на внутриполитической арене не дала его коллеге выполнить своё обещание в полной мере, эти же обстоятельства вынудили Трампа ввести рекордное количество антироссийских санкций, хотя намеревался отменить их совсем.Таким образом, Москва оставляет дверь для диалога открытой и демонстрирует, что по-прежнему считает Трампа фигурой, способной принимать самостоятельные решения вопреки давлению Европы. Однако даёт ему понять, что дипломатия не терпит спешки, это очень тонкий – и желательно тихий – процесс, требующий терпения и политической воли, и ни в коем случае Вашингтон не должен даже пытаться диктовать Москве условия с позиции силы.Если быть честными, для Трампа главное, чтобы украинский конфликт просто закончился, а как он закончится, для него не так важно. Ему нужно красиво объявить на весь мир, что он, 47-й президент США, миротворец, положил конец какой-то по счёту войне, и сделать это смог только он, ведь столько лет прежде никому другому не удавалось, а пришёл он, и всё, прекрасная мирная сделка заключена, ура! К тому же время не на стороне Трампа – идеально было бы добиться этой громкой внешнеполитической победы уже к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс. И вот тут-то важна не спешка, а дипломатическая выдержка с целью добиться такого соглашения, чтобы наступил прочный мир, а конфликт не вспыхнул вновь.Вот эти мысли нужно держать в голове Уиткоффу и Кушнеру по пути в Россию на очередной раунд консультаций.Тактику Путина можно сравнить с приёмом "Золотой мост": создать такие условия, при которых оппонент может изменить свою позицию, но при этом "сохранить лицо" перед своей аудиторией.Выглядит это так: команда американской администрации начинает отказываться от договорённостей в Анкоридже, дабы не выглядеть слабаками, поддавшимися на уступки России, Путин же публично заявляет, что Трамп – зрелый и опытный политик, прекрасно осознающий, что делает, но оказавшийся под натиском со всех сторон, а самому американскому коллеге даёт понять, что если тот вернётся к переговорному процессу, это не будет восприниматься как прогиб или слабость. К тому же урегулирование украинского кризиса тесно связано с нормализацией российско-американских отношений, а это выгодно Соединённым Штатам с экономической точки зрения, именно это побудило недавно Белый дом временно снять санкции с нефтяного сектора РФ, а ещё раньше вывести из-под ограничений российские удобрения. Трамп может акцентировать внимание на этом моменте, перезапуская украинский трек, например, и это будет ему на руку."Американский начальник легко меняет мнение, особенно когда вопрос не жизненно важный. Но меняет он его не по случайным дуновениям, а в зависимости от событий, которые для себя интерпретирует. Споры о природе дискуссий в Анкоридже интересны для понимания психологии партнёра, но не как отправная точка дальнейшего процесса. Дипломатия в разгар боевых действий определяется их результативностью, и, если соотношение сил (или его восприятие) меняется, "понимания" предыдущего этапа теряют силу", - поясняет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов.Читайте также интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией

https://ukraina.ru/20260504/kakie-rychagi-davleniya-est-u-ssha-na-zelenskogo-i-pochemu-oni-ikh-ne-ispolzuyut-1078586515.html

https://ukraina.ru/20260629/delo-v-putine-vyyasnilos-pochemu-tramp-rezko-vstal-na-storonu-ukrainy-i-evropy-1080743889.html

https://ukraina.ru/20260605/tramp-pust-zelenskiy-i-putin-sami-razbirayutsya-s-voynoy-ya-uzhe-im-pomog-1079892826.html

россия

сша

украина

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, переговоры, аляска