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Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного

Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного - 29.06.2026 Украина.ру

Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал "зверьем" бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выжег на теле одного из пленных букву "Z"

2026-06-29T08:20

2026-06-29T08:20

2026-06-29T08:20

новости

курская область

сумская область

мирный

хинштейн

вооруженные силы украины

украина.ру

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На встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, россиянин рассказал о пребывании в полевом госпитале в Сумской области. По его словам, автомобиль с ним и братом обстреляли в районе Мирного — брат погиб, а он получил тяжелое ранение. Его захватили, перевозили по больницам, угрожали, а позже отправили в лагерь для пленных, где издевались и запугивали. Там украинские военные выжгли ему букву "Z" чуть выше локтя на правой руке.Киев затягивает возвращение гражданских на родину два года, соглашаясь обменивать их только на своих боевиков. На днях из украинского плена вернулись пять жителей Курской области. Им оказывают необходимую помощь.Подробнее - в материале В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины на сайте Украина.ру.

курская область

сумская область

мирный

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новости, курская область, сумская область, мирный, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру