Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного - 29.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260629/khinshteyn-osudil-vsushnika-vyzhegshego-bukvu-z-na-tele-plennogo--1080745128.html
Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного
Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного - 29.06.2026 Украина.ру
Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал "зверьем" бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выжег на теле одного из пленных букву "Z"
2026-06-29T08:20
2026-06-29T08:20
новости
курская область
сумская область
мирный
хинштейн
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062475187_0:89:2914:1728_1920x0_80_0_0_0409fed33a931a62e002c66fb0c8cf40.jpg
На встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, россиянин рассказал о пребывании в полевом госпитале в Сумской области. По его словам, автомобиль с ним и братом обстреляли в районе Мирного — брат погиб, а он получил тяжелое ранение. Его захватили, перевозили по больницам, угрожали, а позже отправили в лагерь для пленных, где издевались и запугивали. Там украинские военные выжгли ему букву "Z" чуть выше локтя на правой руке.Киев затягивает возвращение гражданских на родину два года, соглашаясь обменивать их только на своих боевиков. На днях из украинского плена вернулись пять жителей Курской области. Им оказывают необходимую помощь.Подробнее - в материале В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины на сайте Украина.ру.
курская область
сумская область
мирный
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062475187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e822281ac0b83f375aa1b47f1d399161.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, сумская область, мирный, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Курская область, Сумская область, Мирный, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного

08:20 29.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал "зверьем" бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выжег на теле одного из пленных букву "Z"
На встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, россиянин рассказал о пребывании в полевом госпитале в Сумской области.
По его словам, автомобиль с ним и братом обстреляли в районе Мирного — брат погиб, а он получил тяжелое ранение. Его захватили, перевозили по больницам, угрожали, а позже отправили в лагерь для пленных, где издевались и запугивали. Там украинские военные выжгли ему букву "Z" чуть выше локтя на правой руке.
"Зверье какое-то", — высказался губернатор, оценивая действия украинских военных.
Киев затягивает возвращение гражданских на родину два года, соглашаясь обменивать их только на своих боевиков. На днях из украинского плена вернулись пять жителей Курской области. Им оказывают необходимую помощь.
Подробнее - в материале В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьСумская областьМирныйХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:20Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного
08:00Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III Рейха
07:52ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
07:26Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт
07:00Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией
06:42Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и Европы
06:20Украина за неделю. Кто кого побеждает
06:10"Страшно то, что политикам не страшно". Эксперты о возможном развитии событий
06:00"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию
05:45Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение
05:30Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог
05:15ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева
05:00Форум в Гданьске был посвящен не восстановлению Украины, а продолжению войны — Бардин
04:51Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов
04:30Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин
04:15Кутырь: Зеленский хочет втянуть Европу в войну через провокацию на границе с Белоруссией
04:13Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА
03:57США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям меморандума — СМИ
03:37Сводка событий 28 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Лента новостейМолния