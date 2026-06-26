https://ukraina.ru/20260626/mir-kak-povod-dlya-perevooruzheniya-vasilev-o-dvoynoy-igre-zapada-na-vstreche-v-ankoridzhe-1080693724.html

Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже

Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже - 26.06.2026 Украина.ру

Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже

Любые переговоры и паузы в боевых действиях Запад использует для перевооружения Украины, и встреча на Аляске не стала исключением. В этом призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о Минских соглашениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-06-26T16:17

2026-06-26T16:17

2026-06-26T16:29

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул, что встреча в Анкоридже могла быть задумана как возможность выиграть время для перевооружения Киева. Отвечая на вопрос журналиста, Васильев заявил, что ситуация напоминает палку о двух концах."Мир — это всегда повод для перевооружения, как Киева, так и Москвы. Но что касается Украины — это внешнее поле действия Запада. Это не Киев перевооружается, а Запад, в частности Британия, ее оснащает оружием, беспилотниками и так далее", — подчеркнул американист.По словам Васильева, в том, что Запад использует переговоры для перевооружения Украины, призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о Минских соглашениях. Пока у Запада есть возможность оснащать ВСУ, он будет это делать."С точки зрения аналитики, тут речь о другом: кто быстрее перевооружается. Если сегодня Киеву, грубо говоря, 10 новых систем поставят, то мы должны вооружиться в размере 50 единиц", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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