Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже - 26.06.2026 Украина.ру
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Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже
Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже - 26.06.2026 Украина.ру
Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже
Любые переговоры и паузы в боевых действиях Запад использует для перевооружения Украины, и встреча на Аляске не стала исключением. В этом призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о Минских соглашениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-26T16:17
2026-06-26T16:29
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул, что встреча в Анкоридже могла быть задумана как возможность выиграть время для перевооружения Киева. Отвечая на вопрос журналиста, Васильев заявил, что ситуация напоминает палку о двух концах."Мир — это всегда повод для перевооружения, как Киева, так и Москвы. Но что касается Украины — это внешнее поле действия Запада. Это не Киев перевооружается, а Запад, в частности Британия, ее оснащает оружием, беспилотниками и так далее", — подчеркнул американист.По словам Васильева, в том, что Запад использует переговоры для перевооружения Украины, призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о Минских соглашениях. Пока у Запада есть возможность оснащать ВСУ, он будет это делать."С точки зрения аналитики, тут речь о другом: кто быстрее перевооружается. Если сегодня Киеву, грубо говоря, 10 новых систем поставят, то мы должны вооружиться в размере 50 единиц", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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Мир как повод для перевооружения. Васильев о двойной игре Запада на встрече в Анкоридже

16:17 26.06.2026 (обновлено: 16:29 26.06.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Любые переговоры и паузы в боевых действиях Запад использует для перевооружения Украины, и встреча на Аляске не стала исключением. В этом призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о Минских соглашениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул, что встреча в Анкоридже могла быть задумана как возможность выиграть время для перевооружения Киева.
Отвечая на вопрос журналиста, Васильев заявил, что ситуация напоминает палку о двух концах.
"Мир — это всегда повод для перевооружения, как Киева, так и Москвы. Но что касается Украины — это внешнее поле действия Запада. Это не Киев перевооружается, а Запад, в частности Британия, ее оснащает оружием, беспилотниками и так далее", — подчеркнул американист.
По словам Васильева, в том, что Запад использует переговоры для перевооружения Украины, призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о Минских соглашениях. Пока у Запада есть возможность оснащать ВСУ, он будет это делать.
"С точки зрения аналитики, тут речь о другом: кто быстрее перевооружается. Если сегодня Киеву, грубо говоря, 10 новых систем поставят, то мы должны вооружиться в размере 50 единиц", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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