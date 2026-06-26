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Луцкая война XV века: семейные ссоры по-литовски в шести примирениях

Луцкая война XV века: семейные ссоры по-литовски в шести примирениях - 26.06.2026 Украина.ру

Луцкая война XV века: семейные ссоры по-литовски в шести примирениях

25 июня 1431 года польский король Владислав Ягайло (Ягелло) вместе с войском выступил войной на своего младшего брата Болеслава Свидригайло. Претензий друг к другу у родственников накопилось много – и сажали они друг друга в тюрьмы, и земли умыкали, и теперь решили выяснить отношения "по-взрослому". Тем более что и было им обоим уже сильно за 50

2026-06-26T16:00

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Оба инициатора этой войны, которая впоследствии получила название Луцкой, были сыновьями от второй жены великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича. Муж сей был весьма плодовит – от двух жён, русских княжон, у него было, внимание… 23 ребёнка, из которых 13 сыновей. Не все они дожили до совершеннолетия, но всё равно очередь перед обоими из претендентов на отцовское наследство получилась длинная. И Свидригайло, как самый младшенький, очутился в самом её хвосте. А ещё имелся дядя Кейстут и его шесть сыновей, из которых наиболее бойким оказался Витовт.Однако перед своей смертью Ольгерд, вопреки желаниям старших сыновей и брата, назначил наследником любимого сына от второй жены Ягайло. Этот князь во время войны Московского княжества с Золотой Ордой выступил на стороне Мамая, и когда гремела Куликовская битва, шёл вместе со своим войском на соединение с ним. Только разгром татар вынудил его развернуться обратно.Многолетнее противостояние с родственниками, в результате которого в 1382 году дядю Кейстута по приказу Ягайло удушили, а его жену – утопили, закончилось тем, что Ягайло стал… польским королём. У поляков прервалась династия Пястов, и Ягайло в феврале 1386 года женился на короле Ядвиге (это был её официальный титул до замужества).Он почти одновременно крестился в католичество, что было условием данного брака. О нём договорились 14 августа 1385 года, когда была заключена так называемая Кревская уния – личная уния между Великим княжеством Литовским и Польшей, по которому литовцы также обязались стать католиками, "навечно присоединить" свои земли к Польше и противостоять совместно с поляками тевтонской экспансии. На практике какие-то из этих пунктов не были впоследствии выполнены, какие-то были, но поглощение Польшей Великого княжества Литовского началось именно с этой унии.После этого в 1389 году у Ягайло вспыхнула новая война с сыном Кейстута Витовтом, которого не устраивало, что Ягайло великим князем литовским вместо себя назначил своего старшего родного брата Скиргайло. Закончилась она только в 1392 году – кузены пришли к компромиссу: Витовт становился великим князем литовским, но признавал своим сюзереном Ягайло, принимавшего титул верховного князя литовского. Также Витовт обещал, что после его смерти земли Великого княжества станут собственностью короля Польши. Скиргайло же в качестве "отступных" получал Киевское княжество.Однако у Ягайло был ещё один не менее пассионарный, чем он, младший братец Свидригайло, которого то, что раздел отцовского наследства прошёл без его участия, совершенно не устраивало. Католичество он принял в один день с Ягайло в 1386 году.В 1392 году он сбежал в Пруссию к магистру тевтонцев Конраду Юнгингену в первый раз. В 1393 году они взяли замки Витовта Сураж, Гродно и Страмеле и захватили 3 000 пленников. Свидригайло захватил Витебск, который ему (любимому младшенькому) в качестве наследства оставила его покойная мать Ульяна Тверская, но Витовт его отобрал. Однако Витовт и второй раз забрал Витебск себе, взяв его в результате осады. Оборонявшего город Свидригайло пленили и в кандалах отправили к брату Ягайло.Тот Свидригайло и Витовта примирил, "младшенький" получил большой удел, но уже в следующем году снова вместе со своими друзьями-тевтонцами вторгся в Литву и осадил Вильно. В 1396 году они вместе снова разоряли Литву. Ягайло во второй раз примирил родственничков, на этот раз Свидригайло дали Подолию.С перерывом на битву на Ворскле, в которой Свидригайло сражался бок о бок с Витовтом, и так же бок о бок потом драпал от татар, в 1402 году он снова вместе с тевтонцами напал на всё того же Витовта. И в третий раз Ягайло их примирил – Свидригайло получил вдобавок к Подолии Жидачовскую землю плюс ряд повятов и 1400 гривен ежегодных выплат от польской короны.Но "младшенькому" по-прежнему было мало, он в третий раз бежал к тевтонцам. Однако в этот раз те не хотели воевать с Польшей, как их ни уговаривали, и Свидригайло вернулся к Ягайло. Тот братца пожурил, в четвёртый раз помирил с Витовтом, и в этот раз "младшенький" получил Северскую землю со Стародубом, Брянском и Новгород-Северским. Правда, они принадлежали Московскому княжеству, у которого их ещё нужно было отобрать. Но в то время на такие мелочи, если надо было сплавить куда-то чрезмерно активного родственничка, внимания не обращали.После не совсем удачных боевых действий, Свидригайло передал Новгород-Северский Московскому князю Василию I Дмитриевичу и пошёл к нему на службу. Он даже разбил Витовта, взявшегося воевать с Москвой, но потом вернулся к нему обратно.В июле 1408 года Свидригайло вместе с группой князей и бояр снова отъехал из Брянска в Москву – он рассчитывал с помощью московской поддержки свернуть Витовта. Началась война между Литвой и Московским княжеством. В сентябре состоялось сражение на реке Угре, после чего был заключён мирный договор, по которому Свидригайло должен был вернуться в Литву. Он уехал туда осенью 1409 года.Витовт схватил беспокойного родственничка, но на этот раз к Ягайло не отправлял, справедливо опасаясь, что тот снова их помирит. Он заточил Свидригайло в Кременецком замке, где его гиперактивный кузен просидел 9 лет. Однако в 1418 году замок захватили три литовских князя, три врага Витовта, и освободили пленника.Свидригайло отправился за пределы Литвы искать союзников. Он побывал в Венгрии, в Тевтонского ордене, у австрийского императора, но всё их не находил. Наконец летом 1420 года Ягайло в очередной раз помирил Свидригайло и Витовта. "Младшенький" получил Чернигов, Трубчевск, Брянск, Новгород-Северский, и следующие 10 лет был верным вассалом Витовта, пока тот 27 октября 1430 года не скончался. Законных наследников мужского пола он не оставил, так что новый конфликт был неизбежен.Литовские магнаты вопреки условиям Кревской унии избрали великим князем литовским Свидригайло. Ягайло рассчитывал увидеть на этом месте кого-то из своих троих малолетних сыновей от четвёртой жены (первая – Ядвига – скончалась ещё в 1399 году после тяжёлых родов), но не тут-то было.Свидригайло импонировал литовским князьям-магнатам и шляхте тем, что был против унии и за полную самостоятельность Литвы. Он тут же начал действовать. Внезапно Ягайло, приехавший в Вильно на похороны кузена Витовта, обнаружил себя в плену у младшего брата, для которого сделал столько добра.Узнав о заточении своего короля, польские магнаты захватили пограничные литовские замки: Каменец-Подольский, Червоноград и Скалу. Свидригайло, пользуясь случаем, надавил на старшего брата, и тот отписал своим вассалам, чтобы захваченное вернули хозяевам. Но те продолжали замки удерживать. Тогда в ответ литовцы захватили замки Збараж и Олеско, разорили окрестности Львова и Теребовли.Свидригайло, пользуясь старыми надёжными связями, заключил союз с Тевтонским орденом, Молдавским господарем и Золотой Ордой. Кроме того, его поддерживали австрийский император и венгерский король. И тут Свидригайло допустил ошибку – отпустил брата. Ягайло, конечно, пообещал вернуть литовцам все отобранные его поляками города, но как только вернулся домой, начал готовиться к войне, на которую выступил вместе с войском 25 июня 1431 года – ровно 595 лет назад.Уже в начале июля польские войска захватили основные замки и города Волыни, кроме Луцка и Владимира (современного Владимира-Волынского). В Польше после смерти Витовта их считали принадлежавшими польской короне, а потому действия свои даже не рассматривали, как casus belli. Только 9 июля Ягайло разослал грамоты об объявлении Литве войны Свидригайло, великому магистру Тевтонского ордена и германскому императору.Первое боестолкновение произошло у города Устилуг, где тяжёлые польские рыцари разбили превосходившие их численно, но хуже вооружённые литовско-татарские войска. Литовцы, сжигая за собой укрепления, стали отходить вглубь территории.Королевская армия двинулась к Луцку – столице Волынской земли – в это время Свидригайло собирал там армию. Когда 31 июля поляки приблизились к городу, великий князь его сжёг. Сам он с основными войсками отошёл, оставив в Луцком замке 4-тысячной гарнизон под командованием луцкого старосты Станко Юрши. Поляки осадили замок. Несколько раз они его штурмовали, но каждый раз неудачно. Тем временем литовские отряды пытались атаковать польские владения: Хелмскую землю, замок Кременец, но также особо не преуспели.Тем временем, выступив на стороне Свидригайло, Тевтонский орден атаковал северо-западные и юго-западные регионы Польского королевства (районы современных городов Быдгощ и Добжинь) . Одновременно в Подолию и Галичину вторглись войска Молдавского господаря. Последнему поляки смогли довольно быстро нанести поражение, а вот конфликт с крестоносцами вылился в очередную кровопролитную войну, затянувшуюся до 1435 года.В связи с этим 1 сентября 1431 года Ягайло заключил с младшим братом 2-летнее перемирие (до 24 июня 1433 года). Польша сохранила за собой захваченную Западную Подолию с замками Каменец-Подольский, Червоноград, Смотрич и Скала. Литовское княжество удержало за собой Восточную Подолию и Волынь. Однако приобретение дорого обошлось короне – ей пришлось воевать с тевтонцами 4 года. До конца этой войны Ягайло не дожил.Но Свидригайло тоже спешить радоваться не стоило. Двухлетним перемирием с поляками он фактически "подставил" своих верных союзников – тевтонских рыцарей, но спокойствие не обрёл. В 1432 году ему пришлось вступить в войну с новым претендентом на великокняжеский престол – младшим братом Витовта, и, соответственно, своим кузеном Сигизмундом Кейстутовичем. Эта война оказалась для Свидригайло не такой удачной, но это уже совсем другая история.

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