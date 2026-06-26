https://ukraina.ru/20260626/kognitivnaya-chast-ucheniy-ermakov-ob-agressivnoy-ritorike-zelenskogo-v-otnoshenii-lukashenko-1080696293.html
Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко
Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко - 26.06.2026 Украина.ру
Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко
Белоруссии следует остановить развитие "пограничной инфраструктуры агрессии" и предпринять шаги к деэскалации, потребовал глава киевского режима Владимир... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T17:06
2026-06-26T17:06
2026-06-26T17:06
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владимир зеленский
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Белоруссии следует остановить развитие "пограничной инфраструктуры агрессии" и предпринять шаги к деэскалации, потребовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Ссылаясь на данные украинской разведки, он сообщил, что вдоль границы страны с республикой якобы завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива.Ранее Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По его словам, это вооружение якобы корректирует огонь по Украине.Западные СМИ отмечают, что Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в конфликт и расширить географию боевых действий.Подробнее о движении в сторону эскалации поговорили с военным корреспондентом, автором телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофеем Ермаковым.
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видео, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, разведка, война, киевский режим, новости украины, новости украина ру, нато, видео, эскалация
Видео, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Белоруссия, разведка, война, киевский режим, Новости Украины, новости Украина ру, НАТО, эскалация
Белоруссии следует остановить развитие "пограничной инфраструктуры агрессии" и предпринять шаги к деэскалации, потребовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Ссылаясь на данные украинской разведки, он сообщил, что вдоль границы страны с республикой якобы завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива.
Ранее Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По его словам, это вооружение якобы корректирует огонь по Украине.
Западные СМИ отмечают, что Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в конфликт и расширить географию боевых действий.
Подробнее о движении в сторону эскалации поговорили с военным корреспондентом, автором телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофеем Ермаковым.