https://ukraina.ru/20260626/kognitivnaya-chast-ucheniy-ermakov-ob-agressivnoy-ritorike-zelenskogo-v-otnoshenii-lukashenko-1080696293.html

Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко

Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко - 26.06.2026 Украина.ру

Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко

Белоруссии следует остановить развитие "пограничной инфраструктуры агрессии" и предпринять шаги к деэскалации, потребовал глава киевского режима Владимир... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T17:06

2026-06-26T17:06

2026-06-26T17:06

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Белоруссии следует остановить развитие "пограничной инфраструктуры агрессии" и предпринять шаги к деэскалации, потребовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Ссылаясь на данные украинской разведки, он сообщил, что вдоль границы страны с республикой якобы завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива.Ранее Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По его словам, это вооружение якобы корректирует огонь по Украине.Западные СМИ отмечают, что Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в конфликт и расширить географию боевых действий.Подробнее о движении в сторону эскалации поговорили с военным корреспондентом, автором телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофеем Ермаковым.

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