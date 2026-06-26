Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу - 26.06.2026 Украина.ру
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Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу - 26.06.2026 Украина.ру
Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
Рим и Париж скептически отнеслись к предложению запретить въезд в Евросоюз российским военным, участвовавшим в спецоперации. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источник
2026-06-26T10:15
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Италия и Франция не возражают против самой меры, но опасаются, что она станет первым шагом к тотальному запрету на въезд для всех россиян. По их мнению, такие ограничения лучше регулировать через визовую, а не санкционную политику. Кроме того, в Париже и Риме указывают на практическую сложность: странам-членам придётся самим определять, кто именно участвовал в боевых действиях, а это, по словам источников, задача не из простых. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС готовит запрет на въезд для участников СВО к июньскому саммиту. Инициативу активно проталкивали Эстония и Литва. Об этом – в материале Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
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новости, италия, франция, рим, ес, bloomberg, мир без границ
Новости, Италия, Франция, Рим, ЕС, bloomberg, Мир без границ

Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу

10:15 26.06.2026 (обновлено: 10:24 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Рим и Париж скептически отнеслись к предложению запретить въезд в Евросоюз российским военным, участвовавшим в спецоперации. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источник
Италия и Франция не возражают против самой меры, но опасаются, что она станет первым шагом к тотальному запрету на въезд для всех россиян. По их мнению, такие ограничения лучше регулировать через визовую, а не санкционную политику.
Кроме того, в Париже и Риме указывают на практическую сложность: странам-членам придётся самим определять, кто именно участвовал в боевых действиях, а это, по словам источников, задача не из простых.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС готовит запрет на въезд для участников СВО к июньскому саммиту. Инициативу активно проталкивали Эстония и Литва. Об этом – в материале Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
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