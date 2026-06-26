https://ukraina.ru/20260626/bloomberg-italiya-i-frantsiya-vystupili-protiv-zapreta-na-vezd-uchastnikam-svo-v-evropu-1080665105.html

Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу

Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу - 26.06.2026 Украина.ру

Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу

Рим и Париж скептически отнеслись к предложению запретить въезд в Евросоюз российским военным, участвовавшим в спецоперации. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источник

2026-06-26T10:15

2026-06-26T10:15

2026-06-26T10:24

новости

италия

франция

рим

ес

bloomberg

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_d574cf850789e71c960e776e6fd7ac35.jpg

Италия и Франция не возражают против самой меры, но опасаются, что она станет первым шагом к тотальному запрету на въезд для всех россиян. По их мнению, такие ограничения лучше регулировать через визовую, а не санкционную политику. Кроме того, в Париже и Риме указывают на практическую сложность: странам-членам придётся самим определять, кто именно участвовал в боевых действиях, а это, по словам источников, задача не из простых. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС готовит запрет на въезд для участников СВО к июньскому саммиту. Инициативу активно проталкивали Эстония и Литва. Об этом – в материале Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации

италия

франция

рим

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, италия, франция, рим, ес, bloomberg, мир без границ