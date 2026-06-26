https://ukraina.ru/20260626/bloomberg-italiya-i-frantsiya-vystupili-protiv-zapreta-na-vezd-uchastnikam-svo-v-evropu-1080665105.html
Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу - 26.06.2026 Украина.ру
Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
Рим и Париж скептически отнеслись к предложению запретить въезд в Евросоюз российским военным, участвовавшим в спецоперации. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источник
2026-06-26T10:15
2026-06-26T10:15
2026-06-26T10:24
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Италия и Франция не возражают против самой меры, но опасаются, что она станет первым шагом к тотальному запрету на въезд для всех россиян. По их мнению, такие ограничения лучше регулировать через визовую, а не санкционную политику. Кроме того, в Париже и Риме указывают на практическую сложность: странам-членам придётся самим определять, кто именно участвовал в боевых действиях, а это, по словам источников, задача не из простых. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС готовит запрет на въезд для участников СВО к июньскому саммиту. Инициативу активно проталкивали Эстония и Литва. Об этом – в материале Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, франция, рим, ес, bloomberg, мир без границ
Новости, Италия, Франция, Рим, ЕС, bloomberg, Мир без границ
Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
10:15 26.06.2026 (обновлено: 10:24 26.06.2026)
Рим и Париж скептически отнеслись к предложению запретить въезд в Евросоюз российским военным, участвовавшим в спецоперации. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источник
Италия и Франция не возражают против самой меры, но опасаются, что она станет первым шагом к тотальному запрету на въезд для всех россиян. По их мнению, такие ограничения лучше регулировать через визовую, а не санкционную политику.
Кроме того, в Париже и Риме указывают на практическую сложность: странам-членам придётся самим определять, кто именно участвовал в боевых действиях, а это, по словам источников, задача не из простых.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС готовит запрет на въезд для участников СВО к июньскому саммиту. Инициативу активно проталкивали Эстония и Литва. Об этом – в материале Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации