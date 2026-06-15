Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ ЕС не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов, единственным выходом для Брюсселя является экспроприация активов РФ, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас
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Еврокомиссия (ЕК) хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом 15 июня заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас
"У нас, конечно, есть разведданные о лицах, которые участвовали в войне. Нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно", — заявила Каллас.
Ранее европейские лидеры обсудили запрет на въезд в ЕС участникам СВО.
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