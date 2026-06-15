Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/kallas-zayavila-chto-es-zakroet-vezd-kazhdomu-uchastniku-spetsoperatsii-1080206683.html
Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации - 15.06.2026 Украина.ру
Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
Еврокомиссия (ЕК) хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом 15 июня заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас
2026-06-15T09:24
2026-06-15T09:24
новости
ес
еврокомиссия
каллас кая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_fc943e068950485eb8eb947a502432a6.jpg
"У нас, конечно, есть разведданные о лицах, которые участвовали в войне. Нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно", — заявила Каллас.Ранее европейские лидеры обсудили запрет на въезд в ЕС участникам СВО. О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_129:0:672:407_1920x0_80_0_0_7a81431287ecfc3299a8bdc758867d80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, еврокомиссия, каллас кая
Новости, ЕС, Еврокомиссия, Каллас Кая

Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации

09:24 15.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ ЕС не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов, единственным выходом для Брюсселя является экспроприация активов РФ, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас
‼ ЕС не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов, единственным выходом для Брюсселя является экспроприация активов РФ, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Еврокомиссия (ЕК) хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом 15 июня заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас
"У нас, конечно, есть разведданные о лицах, которые участвовали в войне. Нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно", — заявила Каллас.
Ранее европейские лидеры обсудили запрет на въезд в ЕС участникам СВО.
О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕСЕврокомиссияКаллас Кая
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:54Банковая хочет впечатлить Вэнса пожаром в Киево-Печерской лавре - журналист
09:43Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае
09:25Российские войска нанесли удар возмездия по объектам ОПК на Украине - МО РФ
09:24Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации
08:58ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
08:26Главное за ночь 15 июня
08:00Уроки прошлого: подземные заводы осаждённого Севастополя
07:53Погибли люди, разрушены дома: ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией
07:37Четыре вопроса к лабораториям на Украине. Но важен только один
07:25Мосты повреждены в Херсонской области после налета БПЛА - Сальдо
07:00Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков"
06:50Когда ждать украинский десант в Крыму? Эксперты, журналисты и политики о ситуации на Украине и в России
06:40Наступление на Восток: назад к старой идее. Но ситуация у Гитлера была лучше, чем у Мерца и Штайнмайера
06:30Пушкин и стратегия
06:20Украина - место притяжения наемников, в основном из Латинской Америки. Коллективный портрет солдат Удачи
06:10Украина за неделю: европейская комбинация для Трампа
06:00"Цель одна: заставить врага капитулировать" — эксперт о военной победе России над Украиной
05:48Киев в огне! Идёт массированная комбинированная атака ВС РФ на регионы Украины. Сводка на 5:00
05:45Россия найдёт способ нейтрализовать "Бегемота": Богачёв о гонке "щита и меча" и слабости Украины
05:30Эксперт про удары по Украине: "У противника должно быть ощущение, что над головой — дамоклов меч"
Лента новостейМолния