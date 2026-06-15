https://ukraina.ru/20260615/kallas-zayavila-chto-es-zakroet-vezd-kazhdomu-uchastniku-spetsoperatsii-1080206683.html

Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации

Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации - 15.06.2026 Украина.ру

Каллас заявила, что ЕС закроет въезд каждому участнику спецоперации

Еврокомиссия (ЕК) хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом 15 июня заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас

2026-06-15T09:24

2026-06-15T09:24

2026-06-15T09:24

новости

ес

еврокомиссия

каллас кая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_fc943e068950485eb8eb947a502432a6.jpg

"У нас, конечно, есть разведданные о лицах, которые участвовали в войне. Нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно", — заявила Каллас.Ранее европейские лидеры обсудили запрет на въезд в ЕС участникам СВО. О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, еврокомиссия, каллас кая