https://ukraina.ru/20260625/kakaya-operatsiya-vs-rossii-zablokiruet-porty-odessy-i-paralizuet-vse-mosty-cherez-dnepr--onufrienko--1080619666.html
Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко
Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко - 25.06.2026 Украина.ру
Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о стратегии ВС РФ в битве за Донбасс, а также проанализировал возможности ВСУ и способности ПВО России и Украины
2026-06-25T11:06
2026-06-25T11:06
2026-06-25T11:06
видео
россия
украина
одесса
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
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00:33 – Обстановка в Донбассе и возможности ВС РФ для развития наступления.04:12 – Что необходимо России для стратегической военной операции? 10:04 – Массовый запуск "Гераней" по мостам на Украине и подготовка к блокированию Одессы.15:01 – Оценка ситуации на трассе Сумы-Богодухов-Харьков.15:54 – Достаточно ли у России средств поражения и почему ВС РФ не бьют по мостам Украины? 23:25 – Возможности ВСУ и российская ПВО.
россия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, одесса, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, Украина, Одесса, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о стратегии ВС РФ в битве за Донбасс, а также проанализировал возможности ВСУ и способности ПВО России и Украины
00:33 – Обстановка в Донбассе и возможности ВС РФ для развития наступления.
04:12 – Что необходимо России для стратегической военной операции?
10:04 – Массовый запуск "Гераней" по мостам на Украине и подготовка к блокированию Одессы.
15:01 – Оценка ситуации на трассе Сумы-Богодухов-Харьков.
15:54 – Достаточно ли у России средств поражения и почему ВС РФ не бьют по мостам Украины?
23:25 – Возможности ВСУ и российская ПВО.