https://ukraina.ru/20260625/kakaya-operatsiya-vs-rossii-zablokiruet-porty-odessy-i-paralizuet-vse-mosty-cherez-dnepr--onufrienko--1080619666.html

Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко

Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко - 25.06.2026 Украина.ру

Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о стратегии ВС РФ в битве за Донбасс, а также проанализировал возможности ВСУ и способности ПВО России и Украины

2026-06-25T11:06

2026-06-25T11:06

2026-06-25T11:06

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михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

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00:33 – Обстановка в Донбассе и возможности ВС РФ для развития наступления.04:12 – Что необходимо России для стратегической военной операции? 10:04 – Массовый запуск "Гераней" по мостам на Украине и подготовка к блокированию Одессы.15:01 – Оценка ситуации на трассе Сумы-Богодухов-Харьков.15:54 – Достаточно ли у России средств поражения и почему ВС РФ не бьют по мостам Украины? 23:25 – Возможности ВСУ и российская ПВО.

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