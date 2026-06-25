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"Это безумие": Полянский предупредил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией
"Это безумие": Полянский предупредил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией - 25.06.2026 Украина.ру
"Это безумие": Полянский предупредил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией
Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью ведущим YouTube-канала The Gaggle
2026-06-25T07:26
2026-06-25T07:26
2026-06-25T07:26
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"Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран", - предупредил он.Дипломат добавил, что фактически эти атаки уже осуществляются с европейской территории. По его словам, обе стороны уже практически подошли к этой грани противостояния. "Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим", - добавил дипломат.Он объяснил, что единственный план европейских политиков - это нанести поражение России. "Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации. Они пытаются сформировать оптимистичную картину, будто Россия проигрывает, а Украина находится на подъеме", - сказал Полянский.По его мнению, именно так в опасную ситуацию втягивают людей, которые не знают, что реально происходит на линии фронта. "Все это ведет Европу к очередному военному конфликту. Это безумие", - заключил он.Подробнее - в материале "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, украина, дмитрий полянский, ростислав ищенко, обсе, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Полянский, Ростислав Ищенко, ОБСЕ, Украина.ру
"Это безумие": Полянский предупредил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией
Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью ведущим YouTube-канала The Gaggle
"Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран", - предупредил он.
Дипломат добавил, что фактически эти атаки уже осуществляются с европейской территории.
"Если посмотреть на ситуацию с предоставлением разрешений на пролет беспилотников через воздушное пространство стран Балтии, а также на другие обстоятельства, то некоторые атаки на Санкт-Петербург, как можно предположить, были совершены через территорию Прибалтики", - отметил он.
По его словам, обе стороны уже практически подошли к этой грани противостояния.
"Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим", - добавил дипломат.
Он объяснил, что единственный план европейских политиков - это нанести поражение России.
"Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации. Они пытаются сформировать оптимистичную картину, будто Россия проигрывает, а Украина находится на подъеме", - сказал Полянский.
По его мнению, именно так в опасную ситуацию втягивают людей, которые не знают, что реально происходит на линии фронта.
"Все это ведет Европу к очередному военному конфликту. Это безумие", - заключил он.