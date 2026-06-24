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Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля

Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля - 24.06.2026 Украина.ру

Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля

Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны, заявил 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения"

2026-06-24T12:59

2026-06-24T12:59

2026-06-24T12:59

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"Сейчас она (мировая безопасность - ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков. Другие важные заявления официального представителя Кремля:🟦 Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины".🟦 Общий потенциал региональных конфликтов растет.🟦 Стремление сохранить текущий миропорядок с позиции "I'm your boss today" нельзя игнорировать."Вместе с тем, есть и те, кто считает, что не меняется ничего. У них весьма организационная позиция. Они считают, что на основе формулировок "мир через силу", "правила вместо права", "гегемония вместо плюрализма" и, произнося фразу "I'm your boss today", можно все оставить, и нужно все оставить, как есть", - сказал Песков.Он отметил, что это очень весомая позиция, на нее нельзя закрывать глаза, поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире.🟦 Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании, это дорогого стоит."Мы признательны господину Уиткоффу, господину Кушнеру за их усилия, считаем их весьма конструктивными. Они готовы слушать все стороны - это сейчас дорогого стоит", - указал он.🟦 БРИКС не может быть посредником для РФ и Украины, это не организация.🟦 Все страны БРИКС отдельно готовы помогать урегулированию с Украиной. 🟦 Ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна. Российские войска продвигаются по всему фронту.🟦 Киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, его преступления налицо.🟦 РФ всегда будет рядом с Белоруссией, выступать за ее благоденствие и отражение угроз, включая исходящие от Киева.🟦 Москву и Ереван объединяет хорошая интеграция, которая помогает росту ВВП Армении.🟦 РФ и Индию связывает привилегированное партнерство, Москва придает ему огромное значение.🟦 Россия имеет отношения с Иракским Курдистаном, Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке.🟦 Чтобы вести диалог с ЕС, нужно сначала выяснить, а готовы ли они.О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер, брикс, ес, пентагон