Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля - 24.06.2026 Украина.ру
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Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля
Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля - 24.06.2026 Украина.ру
Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля
Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны, заявил 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения"
2026-06-24T12:59
2026-06-24T12:59
новости
россия
украина
москва
дмитрий песков
стив уиткофф
джаред кушнер
брикс
ес
пентагон
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"Сейчас она (мировая безопасность - ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков. Другие важные заявления официального представителя Кремля:🟦 Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины".🟦 Общий потенциал региональных конфликтов растет.🟦 Стремление сохранить текущий миропорядок с позиции "I'm your boss today" нельзя игнорировать."Вместе с тем, есть и те, кто считает, что не меняется ничего. У них весьма организационная позиция. Они считают, что на основе формулировок "мир через силу", "правила вместо права", "гегемония вместо плюрализма" и, произнося фразу "I'm your boss today", можно все оставить, и нужно все оставить, как есть", - сказал Песков.Он отметил, что это очень весомая позиция, на нее нельзя закрывать глаза, поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире.🟦 Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании, это дорогого стоит."Мы признательны господину Уиткоффу, господину Кушнеру за их усилия, считаем их весьма конструктивными. Они готовы слушать все стороны - это сейчас дорогого стоит", - указал он.🟦 БРИКС не может быть посредником для РФ и Украины, это не организация.🟦 Все страны БРИКС отдельно готовы помогать урегулированию с Украиной. 🟦 Ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна. Российские войска продвигаются по всему фронту.🟦 Киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, его преступления налицо.🟦 РФ всегда будет рядом с Белоруссией, выступать за ее благоденствие и отражение угроз, включая исходящие от Киева.🟦 Москву и Ереван объединяет хорошая интеграция, которая помогает росту ВВП Армении.🟦 РФ и Индию связывает привилегированное партнерство, Москва придает ему огромное значение.🟦 Россия имеет отношения с Иракским Курдистаном, Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке.🟦 Чтобы вести диалог с ЕС, нужно сначала выяснить, а готовы ли они.О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер, брикс, ес, пентагон
Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, БРИКС, ЕС, Пентагон

Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля

12:59 24.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны, заявил 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения"
"Сейчас она (мировая безопасность - ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков.
Другие важные заявления официального представителя Кремля:
🟦 Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины".
🟦 Общий потенциал региональных конфликтов растет.
🟦 Стремление сохранить текущий миропорядок с позиции "I'm your boss today" нельзя игнорировать.
"Вместе с тем, есть и те, кто считает, что не меняется ничего. У них весьма организационная позиция. Они считают, что на основе формулировок "мир через силу", "правила вместо права", "гегемония вместо плюрализма" и, произнося фразу "I'm your boss today", можно все оставить, и нужно все оставить, как есть", - сказал Песков.
Он отметил, что это очень весомая позиция, на нее нельзя закрывать глаза, поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире.
🟦 Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании, это дорогого стоит.
"Мы признательны господину Уиткоффу, господину Кушнеру за их усилия, считаем их весьма конструктивными. Они готовы слушать все стороны - это сейчас дорогого стоит", - указал он.
🟦 БРИКС не может быть посредником для РФ и Украины, это не организация.
🟦 Все страны БРИКС отдельно готовы помогать урегулированию с Украиной.
🟦 Ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна. Российские войска продвигаются по всему фронту.

"В определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима", - предупредил Песков.

🟦 Киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, его преступления налицо.
🟦 РФ всегда будет рядом с Белоруссией, выступать за ее благоденствие и отражение угроз, включая исходящие от Киева.
🟦 Москву и Ереван объединяет хорошая интеграция, которая помогает росту ВВП Армении.
🟦 РФ и Индию связывает привилегированное партнерство, Москва придает ему огромное значение.
🟦 Россия имеет отношения с Иракским Курдистаном, Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке.
🟦 Чтобы вести диалог с ЕС, нужно сначала выяснить, а готовы ли они.
О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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