"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне - 24.06.2026 Украина.ру
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"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне
"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне - 24.06.2026 Украина.ру
"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне
Британия приняла решение о большой европейской войне, и значительная часть Западной Европы готова поддержать этот план. Германия, Финляндия, Прибалтика и даже Польша разделяют позицию Лондона, а Франция на уровне Макрона также солидарна с союзниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-24T05:30
2026-06-24T05:30
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Ищенко заявил, что сейчас Британия активно ведет дело к большой европейской войне, и решение Лондоном уже принято. Судя по реакции их номинальных союзников, Германия, Финляндия и Прибалтика эту позицию разделяют, добавил политолог."Польша боится, но тоже разделяет. Франция на уровне [президента Франции Эммануэля] Макрона точно разделяет, но Макрон в следующем году уходит. Может быть, новый президент воевать не захочет. Хотя обычно в таких случаях Франция следовала за Британией", — перечислил эксперт.По словам политолога, значительная часть западной Европы так или иначе готова поддержать британский план большой европейской войны с Россией.Эксперт отметил, что нынешний этап эскалации надо рассматривать как этап предвоенного маневрирования. "Когда на этапе приготовления к боевым действиям стороны как шахматисты пытаются в дебюте расставить фигуры таким образом, чтобы занять более выгодную позицию в партии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
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новости, франция, британия, лондон, ростислав ищенко, эммануэль макрон, кир стармер, украина.ру, главные новости, главное, война, война на украине, германия, прибалтика, будет ли война с нато, будет ли война, чем закончится война на украине, аналитики, аналитика, мир без границ, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас
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"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне

05:30 24.06.2026
 
© AP / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Британия приняла решение о большой европейской войне, и значительная часть Западной Европы готова поддержать этот план. Германия, Финляндия, Прибалтика и даже Польша разделяют позицию Лондона, а Франция на уровне Макрона также солидарна с союзниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко заявил, что сейчас Британия активно ведет дело к большой европейской войне, и решение Лондоном уже принято. Судя по реакции их номинальных союзников, Германия, Финляндия и Прибалтика эту позицию разделяют, добавил политолог.
"Польша боится, но тоже разделяет. Франция на уровне [президента Франции Эммануэля] Макрона точно разделяет, но Макрон в следующем году уходит. Может быть, новый президент воевать не захочет. Хотя обычно в таких случаях Франция следовала за Британией", — перечислил эксперт.
По словам политолога, значительная часть западной Европы так или иначе готова поддержать британский план большой европейской войны с Россией.
Эксперт отметил, что нынешний этап эскалации надо рассматривать как этап предвоенного маневрирования. "Когда на этапе приготовления к боевым действиям стороны как шахматисты пытаются в дебюте расставить фигуры таким образом, чтобы занять более выгодную позицию в партии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
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