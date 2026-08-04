https://ukraina.ru/20260804/rossiya-vybrala-pravilnyy-moment-fedosova-o-moschnom-udare-po-ukraine-i-perelome-v-koalitsii-zhelayuschikh-1082166557.html

Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих

Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих - 04.08.2026 Украина.ру

Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T20:39

2026-08-04T20:39

2026-08-04T20:39

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала теракт в итальянском ресторане Москвы, оценила предвыборную ситуацию во Франции, а также проанализировала удары ВС России по украинским портам, рассказала об изменении баланса сил в ЕС и проанализировала очередной раунд переговоров США с Ираном:00:28 - Взрыв в итальянском ресторане Москвы: что это было?03:55 - Французский курс после ухода Макрона;11:30 - Удары ВС России по портам и сухогрузам в Одессе и Николаеве;13:48 - Новые подробности удара ВСУ по иранскому судну;16:32 - Очередной раунд переговоров между США и Ираном.ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": t.me/viclecticas Виктория Федосова в МАХ (max.ru/...HKmoOfxZHo)ТГ-канал Метаметрика: t.me/MetametricaУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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