Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих - 04.08.2026 Украина.ру
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Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих
Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих - 04.08.2026 Украина.ру
Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 04.08.2026
2026-08-04T20:39
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала теракт в итальянском ресторане Москвы, оценила предвыборную ситуацию во Франции, а также проанализировала удары ВС России по украинским портам, рассказала об изменении баланса сил в ЕС и проанализировала очередной раунд переговоров США с Ираном:00:28 - Взрыв в итальянском ресторане Москвы: что это было?03:55 - Французский курс после ухода Макрона;11:30 - Удары ВС России по портам и сухогрузам в Одессе и Николаеве;13:48 - Новые подробности удара ВСУ по иранскому судну;16:32 - Очередной раунд переговоров между США и Ираном.ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": t.me/viclecticas Виктория Федосова в МАХ (max.ru/...HKmoOfxZHo)ТГ-канал Метаметрика: t.me/MetametricaУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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украина.ру, эммануэль макрон, россия, украина, москва, ес, вооруженные силы украины, видео, видео
Украина.ру, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Москва, ЕС, Вооруженные силы Украины, Видео

Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих

20:39 04.08.2026
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала теракт в итальянском ресторане Москвы, оценила предвыборную ситуацию во Франции, а также проанализировала удары ВС России по украинским портам, рассказала об изменении баланса сил в ЕС и проанализировала очередной раунд переговоров США с Ираном:

00:28 - Взрыв в итальянском ресторане Москвы: что это было?
03:55 - Французский курс после ухода Макрона;
11:30 - Удары ВС России по портам и сухогрузам в Одессе и Николаеве;
13:48 - Новые подробности удара ВСУ по иранскому судну;
16:32 - Очередной раунд переговоров между США и Ираном.

ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": t.me/viclecticas

Виктория Федосова в МАХ (max.ru/...HKmoOfxZHo)

ТГ-канал Метаметрика: t.me/Metametrica

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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