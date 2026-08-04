Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала теракт в итальянском ресторане Москвы, оценила предвыборную ситуацию во Франции, а также проанализировала удары ВС России по украинским портам, рассказала об изменении баланса сил в ЕС и проанализировала очередной раунд переговоров США с Ираном:
00:28 - Взрыв в итальянском ресторане Москвы: что это было?
03:55 - Французский курс после ухода Макрона;
11:30 - Удары ВС России по портам и сухогрузам в Одессе и Николаеве;
13:48 - Новые подробности удара ВСУ по иранскому судну;
16:32 - Очередной раунд переговоров между США и Ираном.
ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": t.me/viclecticas
Виктория Федосова в МАХ (max.ru/...HKmoOfxZHo)
ТГ-канал Метаметрика: t.me/Metametrica
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:28 - Взрыв в итальянском ресторане Москвы: что это было?
03:55 - Французский курс после ухода Макрона;
11:30 - Удары ВС России по портам и сухогрузам в Одессе и Николаеве;
13:48 - Новые подробности удара ВСУ по иранскому судну;
16:32 - Очередной раунд переговоров между США и Ираном.
ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": t.me/viclecticas
Виктория Федосова в МАХ (max.ru/...HKmoOfxZHo)
ТГ-канал Метаметрика: t.me/Metametrica
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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