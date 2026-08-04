https://ukraina.ru/20260804/v-odesse-sotrudniki-ttsk-vorvalis-na-stroyploschadku-i-pokhitili-rabochikh-1082167743.html
В Одессе сотрудники ТЦК ворвались на стройплощадку и похитили рабочих
В Одессе сотрудники ТЦК ворвались на стройплощадку и похитили рабочих - 04.08.2026 Украина.ру
В Одессе сотрудники ТЦК ворвались на стройплощадку и похитили рабочих
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования ворвались на строительную площадку нового жилого комплекса и похитили группу рабочих. Об этом сообщил 4 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T21:23
2026-08-04T21:23
2026-08-04T21:23
тцк
украина.ру
офис президента
михаил подоляк
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новости
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По имеющейся информации, люди в военной форме проникли на объект и задержали рабочих, после чего доставили их в ТЦК для оформления мобилизационных документов. В компании-застройщике подтвердили факт инцидента. На месте происшествия работают оперативные службы.Ранее уведомлялось, что Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что блокировка счетов уклонистов лишает их возможности комфортно чувствовать себя в обществе, сравнив их с преступниками - Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитетуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тцк, украина.ру, офис президента, михаил подоляк, украина, одесса, россия, новости
ТЦК, Украина.ру, Офис президента, Михаил Подоляк, Украина, Одесса, Россия, Новости
В Одессе сотрудники ТЦК ворвались на стройплощадку и похитили рабочих
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования ворвались на строительную площадку нового жилого комплекса и похитили группу рабочих. Об этом сообщил 4 августа телеграм-канал Украина.ру
По имеющейся информации, люди в военной форме проникли на объект и задержали рабочих, после чего доставили их в ТЦК для оформления мобилизационных документов. В компании-застройщике подтвердили факт инцидента.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее уведомлялось, что Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что блокировка счетов уклонистов лишает их возможности комфортно чувствовать себя в обществе, сравнив их с преступниками - Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.