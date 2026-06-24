"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру
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"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО
"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру
"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО
Российский дрон "Герань" поразил украинскую газораспределительную подстанцию в Люцерне Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T11:57
2026-06-24T12:04
сво
спецоперация
россия
запорожская область
оскол
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
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Как уточнили в Минобороны, российские войска продолжают бить по объектам, которые обеспечивают энергией предприятия ВПК ВСУ.🟥 В Сумах и Тростянце Сумской области гремят взрывы.🟥 В Запорожье мощный пожар после прилетов.🟥 Плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола (Купянское направление) стремительно сжимается, признал украинский военкор Богдан Мирошников.Российские войска продолжают методичное выдавливание противника. В промзонах Ковшаровки значительно усилено присутствие ВС РФ, а Петропавловка и Песчаное фактически превратились в "серую зону", где штурмовики РФ постоянно прорывают оборону ВСУ. Идет уверенное давление со стороны Синьковки в сторону Заосколья и Кучеровки. "Левобережный плацдарм" у ВСУ превратился в критически узкую полоску земли, не пригодную для нормальной обороны. Фронт ВСУ здесь постепенно сыплется под российским напором — полное освобождение левого берега Оскола уже близко.🟥 Дружковка, куда из Константиновки перебралась значительная часть подразделений ВСУ, постепенно сносится огнем, пишет телеграм-канал "Военная хроника".🟥 ВКС РФ ударили по береговой линии между Каневским и Разумовкой на Запорожском направлении.🟥 Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая, сообщает источник на ЗАЭС.🟥 Один мирный житель Херсонской области погиб, шестеро ранены за последние сутки из-за атак ВСУ, посетовал губернатор региона Владимир Сальдо.Он же добавил, что электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.🟥 Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.🟥 В Горловке запретили пассажирские перевозки на участке трассы Р-150. Временные ограничения коснутся всех видов автомобильного транспорта на отрезке федеральной трассы Донецк-Ясиноватая-Горловка. Соответствующее решение принял Штаб обороны ДНР.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
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сво, спецоперация, россия, запорожская область, оскол, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожская область, Оскол, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны

"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО

11:57 24.06.2026 (обновлено: 12:04 24.06.2026)
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российский дрон "Герань" поразил украинскую газораспределительную подстанцию в Люцерне Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июня телеграм-канал Украина.ру
Как уточнили в Минобороны, российские войска продолжают бить по объектам, которые обеспечивают энергией предприятия ВПК ВСУ.
🟥 В Сумах и Тростянце Сумской области гремят взрывы.
🟥 В Запорожье мощный пожар после прилетов.
🟥 Плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола (Купянское направление) стремительно сжимается, признал украинский военкор Богдан Мирошников.
Российские войска продолжают методичное выдавливание противника. В промзонах Ковшаровки значительно усилено присутствие ВС РФ, а Петропавловка и Песчаное фактически превратились в "серую зону", где штурмовики РФ постоянно прорывают оборону ВСУ. Идет уверенное давление со стороны Синьковки в сторону Заосколья и Кучеровки.
"Левобережный плацдарм" у ВСУ превратился в критически узкую полоску земли, не пригодную для нормальной обороны. Фронт ВСУ здесь постепенно сыплется под российским напором — полное освобождение левого берега Оскола уже близко.
🟥 Дружковка, куда из Константиновки перебралась значительная часть подразделений ВСУ, постепенно сносится огнем, пишет телеграм-канал "Военная хроника".
🟥 ВКС РФ ударили по береговой линии между Каневским и Разумовкой на Запорожском направлении.
🟥 Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая, сообщает источник на ЗАЭС.
🟥 Один мирный житель Херсонской области погиб, шестеро ранены за последние сутки из-за атак ВСУ, посетовал губернатор региона Владимир Сальдо.
Он же добавил, что электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.
🟥 Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
🟥 В Горловке запретили пассажирские перевозки на участке трассы Р-150. Временные ограничения коснутся всех видов автомобильного транспорта на отрезке федеральной трассы Донецк-Ясиноватая-Горловка. Соответствующее решение принял Штаб обороны ДНР.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияРоссияЗапорожская областьОсколВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинобороны
 
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