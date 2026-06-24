https://ukraina.ru/20260624/geran-porazila-ukrainskuyu-gazoraspredelitelnuyu-podstantsiyu-v-zaporozhskoy-oblasti-novosti-svo-1080568332.html
"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО
"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру
"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО
Российский дрон "Герань" поразил украинскую газораспределительную подстанцию в Люцерне Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T11:57
2026-06-24T11:57
2026-06-24T12:04
сво
спецоперация
россия
запорожская область
оскол
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
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Как уточнили в Минобороны, российские войска продолжают бить по объектам, которые обеспечивают энергией предприятия ВПК ВСУ.🟥 В Сумах и Тростянце Сумской области гремят взрывы.🟥 В Запорожье мощный пожар после прилетов.🟥 Плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола (Купянское направление) стремительно сжимается, признал украинский военкор Богдан Мирошников.Российские войска продолжают методичное выдавливание противника. В промзонах Ковшаровки значительно усилено присутствие ВС РФ, а Петропавловка и Песчаное фактически превратились в "серую зону", где штурмовики РФ постоянно прорывают оборону ВСУ. Идет уверенное давление со стороны Синьковки в сторону Заосколья и Кучеровки. "Левобережный плацдарм" у ВСУ превратился в критически узкую полоску земли, не пригодную для нормальной обороны. Фронт ВСУ здесь постепенно сыплется под российским напором — полное освобождение левого берега Оскола уже близко.🟥 Дружковка, куда из Константиновки перебралась значительная часть подразделений ВСУ, постепенно сносится огнем, пишет телеграм-канал "Военная хроника".🟥 ВКС РФ ударили по береговой линии между Каневским и Разумовкой на Запорожском направлении.🟥 Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая, сообщает источник на ЗАЭС.🟥 Один мирный житель Херсонской области погиб, шестеро ранены за последние сутки из-за атак ВСУ, посетовал губернатор региона Владимир Сальдо.Он же добавил, что электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.🟥 Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.🟥 В Горловке запретили пассажирские перевозки на участке трассы Р-150. Временные ограничения коснутся всех видов автомобильного транспорта на отрезке федеральной трассы Донецк-Ясиноватая-Горловка. Соответствующее решение принял Штаб обороны ДНР.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, запорожская область, оскол, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожская область, Оскол, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны
"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО
11:57 24.06.2026 (обновлено: 12:04 24.06.2026)
Российский дрон "Герань" поразил украинскую газораспределительную подстанцию в Люцерне Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июня телеграм-канал Украина.ру
Как уточнили в Минобороны, российские войска продолжают бить по объектам, которые обеспечивают энергией предприятия ВПК ВСУ.
🟥 В Сумах и Тростянце Сумской области гремят взрывы.
🟥 В Запорожье мощный пожар после прилетов.
🟥 Плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола (Купянское направление) стремительно сжимается, признал украинский военкор Богдан Мирошников.
Российские войска продолжают методичное выдавливание противника. В промзонах Ковшаровки значительно усилено присутствие ВС РФ, а Петропавловка и Песчаное фактически превратились в "серую зону", где штурмовики РФ постоянно прорывают оборону ВСУ. Идет уверенное давление со стороны Синьковки в сторону Заосколья и Кучеровки.
"Левобережный плацдарм" у ВСУ превратился в критически узкую полоску земли, не пригодную для нормальной обороны. Фронт ВСУ здесь постепенно сыплется под российским напором — полное освобождение левого берега Оскола уже близко.
🟥 Дружковка, куда из Константиновки перебралась значительная часть подразделений ВСУ, постепенно сносится огнем, пишет телеграм-канал "Военная хроника".
🟥 ВКС РФ ударили по береговой линии между Каневским и Разумовкой на Запорожском направлении.
🟥 Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая, сообщает источник на ЗАЭС.
🟥 Один мирный житель Херсонской области погиб, шестеро ранены за последние сутки из-за атак ВСУ, посетовал губернатор региона Владимир Сальдо.
Он же добавил, что электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.
🟥 Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
🟥 В Горловке запретили пассажирские перевозки на участке трассы Р-150. Временные ограничения коснутся всех видов автомобильного транспорта на отрезке федеральной трассы Донецк-Ясиноватая-Горловка. Соответствующее решение принял Штаб обороны ДНР.