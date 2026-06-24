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ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией

ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией - 24.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 323 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T07:57

2026-06-24T07:57

2026-06-24T07:56

сво

спецоперация

севастополь

россия

краснодарский край

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михаил развожаев

вооруженные силы украины

украина.ру

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Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал, что над регионом уничтожили десять украинских БПЛА. Пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.БПЛА ВСУ сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Семь дронов сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Мосальского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, рассказал губернатор Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы.Несколько дронов ВСУ сбили над промышленным предприятием в Оренбурге, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.Около 30 беспилотников уничтожили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах Ростовской области (Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском), пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.В то же время один человек погиб, еще один был ранен в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации БПЛА погиб мужчина. Также пострадала женщина, она получила слепое осколочное ранение спины, доставлена в ЦРБ. Информация о последствиях уточняется.Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, посетовал губернатор Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте.Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбито девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.Утром он уточнил, что в Севастополе сбито три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны.Из-за ситуации в энергосистеме детские сады Севастополя сегодня переведены на особый режим работы. Родителей просят по возможности оставить детей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждения.Подробнее - в материале Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, севастополь, россия, краснодарский край, владимир сальдо, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру