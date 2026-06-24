ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией - 24.06.2026 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией
ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией - 24.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 323 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T07:57
2026-06-24T07:56
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спецоперация
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россия
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Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал, что над регионом уничтожили десять украинских БПЛА. Пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.БПЛА ВСУ сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Семь дронов сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Мосальского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, рассказал губернатор Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы.Несколько дронов ВСУ сбили над промышленным предприятием в Оренбурге, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.Около 30 беспилотников уничтожили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах Ростовской области (Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском), пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.В то же время один человек погиб, еще один был ранен в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации БПЛА погиб мужчина. Также пострадала женщина, она получила слепое осколочное ранение спины, доставлена в ЦРБ. Информация о последствиях уточняется.Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, посетовал губернатор Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте.Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбито девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.Утром он уточнил, что в Севастополе сбито три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны.Из-за ситуации в энергосистеме детские сады Севастополя сегодня переведены на особый режим работы. Родителей просят по возможности оставить детей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждения.Подробнее - в материале Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, севастополь, россия, краснодарский край, владимир сальдо, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Севастополь, Россия, краснодарский край, Владимир Сальдо, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией

07:57 24.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 323 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал, что над регионом уничтожили десять украинских БПЛА. Пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
БПЛА ВСУ сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Семь дронов сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Мосальского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, рассказал губернатор Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы.
Несколько дронов ВСУ сбили над промышленным предприятием в Оренбурге, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
Около 30 беспилотников уничтожили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах Ростовской области (Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском), пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.
В то же время один человек погиб, еще один был ранен в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации БПЛА погиб мужчина. Также пострадала женщина, она получила слепое осколочное ранение спины, доставлена в ЦРБ. Информация о последствиях уточняется.
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, посетовал губернатор Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте.
Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбито девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.
Утром он уточнил, что в Севастополе сбито три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны.

Из-за ситуации в энергосистеме детские сады Севастополя сегодня переведены на особый режим работы. Родителей просят по возможности оставить детей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждения.

Подробнее - в материале Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияСевастопольРоссиякраснодарский крайВладимир СальдоМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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