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ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении

ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении - 23.06.2026 Украина.ру

ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении

Армия России продолжает движение вперёд на важном направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-06-23T20:30

2026-06-23T20:30

2026-06-23T20:30

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На Красноармейском направлении российские войска расширяют зону контроля западнее Родинского. По данным военных источников, подразделения ВС РФ зачистили укрепрайон ВСУ на территории шахты и продвинулись в направлении Шевченко.В районе между Гришино и Родинским сохраняется сложная обстановка с очаговым присутствием противника. Его позиции продолжают разбирать операторы БПЛА и артиллерия.Севернее Гришино российские подразделения продвинулись примерно на 1,5 км в сторону Доброполья и взяли под контроль лесопосадки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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