https://ukraina.ru/20260623/vs-rf-prodvinulis-na-krasnoarmeyskom-napravlenii-1080553682.html
ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении
ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении - 23.06.2026 Украина.ру
ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении
Армия России продолжает движение вперёд на важном направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-06-23T20:30
2026-06-23T20:30
2026-06-23T20:30
спецоперация
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На Красноармейском направлении российские войска расширяют зону контроля западнее Родинского. По данным военных источников, подразделения ВС РФ зачистили укрепрайон ВСУ на территории шахты и продвинулись в направлении Шевченко.В районе между Гришино и Родинским сохраняется сложная обстановка с очаговым присутствием противника. Его позиции продолжают разбирать операторы БПЛА и артиллерия.Севернее Гришино российские подразделения продвинулись примерно на 1,5 км в сторону Доброполья и взяли под контроль лесопосадки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, наступление ВС РФ, Донбасс, ВСУ, Россия, Доброполье, Украина
ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении
Армия России продолжает движение вперёд на важном направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"
На Красноармейском направлении российские войска расширяют зону контроля западнее Родинского. По данным военных источников, подразделения ВС РФ зачистили укрепрайон ВСУ на территории шахты и продвинулись в направлении Шевченко.
В районе между Гришино и Родинским сохраняется сложная обстановка с очаговым присутствием противника. Его позиции продолжают разбирать операторы БПЛА и артиллерия.
Севернее Гришино российские подразделения продвинулись примерно на 1,5 км в сторону Доброполья и взяли под контроль лесопосадки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.