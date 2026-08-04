https://ukraina.ru/20260804/bespilotniki-vsu-vnov-atakuyut-lenoblast-v-regione-aktivno-rabotaet-pvo-1082132938.html

Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, закрыт аэропорт, активно работает ПВО

Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, закрыт аэропорт, активно работает ПВО - 04.08.2026 Украина.ру

Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, закрыт аэропорт, активно работает ПВО

Ленинградская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Пулково, силы ПВО сбили уже 15 беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 4 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-04T06:17

2026-08-04T06:17

2026-08-04T06:20

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"Сбито 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе", — написал Дрозденко.В настоящее время в Ленинградской области и Санкт-Петербурге объявлена опасность по БПЛА. Росавиация закрыла для полётов аэропорт Пулково.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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