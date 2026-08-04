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На Украине растут цены на АЗС и курс доллара

На Украине растут цены на АЗС и курс доллара - 04.08.2026 Украина.ру

На Украине растут цены на АЗС и курс доллара

Украинские крупнейшие сети АЗС снова подняли цены на топливо, а гривна в обменных пунктах продолжает дешеветь. Об этом 4 августа сообщает издание материале РБК-Украина или украинские издания

2026-08-04T15:50

2026-08-04T15:50

2026-08-04T15:50

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По информации издания РБК-Украина , по состоянию на начало дня в украинских банках доллар США можно было купить от 44,90 грн, а евро – от 51,90 грн.Самый дешевый бензин марки А-95 продавали на "Укрнафте" по 79,90 грн/л, сообщило это же издание. Дизтопливо утром продавалось в сети OKKO дороже на 1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), сеть SOCAR добавила гривну к цене литра (стандарт 95,90 грн).По информации vseazs.com, бензин марки А-95 в Киевской области стоил в среднем 82,65 грн/л. Самую высокую цену установила украинская "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR - 85,4 грн/л. Она же выставила самый высокий ценник на литр А-95+ (88,4 грн/л). Цены на бензин марки А-98 этот ресурс не приводит. Дизтопливо по данным этого информресурса продавалось в среднем по 93,9 грн/л. Чуть дешевле 91 гривны продавали литр БРСМ и UPG, по 95,9 - SOCAR и по 96,9 - Маркет.Накануне в новостях: Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топливаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, укрнафта, киевская область, топливо, бензин, девальвация, инфляция, валюта