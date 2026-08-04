https://ukraina.ru/20260804/getto-dlya-russkogo-yazyka-zachem-kievskie-vlasti-uzhestochayut-ukrainizatsiyu-1082154414.html

Гетто для русского языка. Зачем киевские власти ужесточают украинизацию

Гетто для русского языка. Зачем киевские власти ужесточают украинизацию - 04.08.2026 Украина.ру

Гетто для русского языка. Зачем киевские власти ужесточают украинизацию

Не успел главарь киевского режима Владимир Зеленский заговорить о возможном мире с Россией к концу года, как вспомнили и о выборах. Главным образом потому, что Зеленский-то – нелегитимный. И с этим нужно что-то делать

2026-08-04T15:23

2026-08-04T15:23

2026-08-04T15:23

эксклюзив

украина

россия

запад

виталий ким

руслан стефанчук

украина.ру

рада

верховная рада

владимир зеленский

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Конституционный срок политической годности этого фигуранта вышел в 2024 году, и у руля воюющей страны он держится только потому, что она – воюющая за интересы тех, кто за это платит деньги и даёт оружие. Эти заинтересанты до сих пор делают вид, что Зеленский – полновесный президент, ибо им так выгодно – помыкать бесправным человеком.Но на самом деле и на Западе намекают Зеленскому на апгрейд украинской власти. Причем единственно признанным и как бы бесспорным демократическим способом – через выборы. А в России об этом говорят прямо: дескать, на Украине сегодня не с кем подписывать документы, даже если такое станет нужно и актуально – там все нелегитимны.Потому что срок полномочий всех органов власти истёк, а единственный полномочный руководитель страны – спикер парламента Руслан Стефанчук – ни рыба, ни мясо. Он так боится за свою должность, что заикнуться не может о том, чтобы взять бразды правления страной в свои руки.А значит, выборы или хотя бы видимость их, как в Румынии или в многострадальной Молдавии, нужно сварганить и провести. Хотя бы под лизоблюдско-лояльные камеры сервильных журналистов, которые уже привыкли создавать в Украине видимость демократии для западного потребителя вранья.И на Украине те, кому этим нужно заниматься, уже на всякий случай озаботились. Не сколько выборами, как созданием их общей атмосферы и фона, на которых будут проводить как бы электоральные псевдобои. И, похоже, не придумали ничего иного, кроме атмосферы ненависти, стравливания людей и гражданского противостояния на самом низком, бытовом уровне.То есть опять остановились на мове – на языковом вопросе, который, собственно, и лежит в примитивной основе всей ненависти. И в русофобии, которая, с одной стороны, цементирует и мобилизует эрзац-патриотов, а с другой ­– служит чётким маркером "свой-чужой" и помогает определять врагов, чтобы люто их ненавидеть.Не успели обозреватели констатировать, что языковые бои на Украине пошли на убыль, а новый шпрехенфюрер (языковый омбудсмен) страны Елена Ивановская заявить, что ресурсы самоукраинизации (добровольного перехода с русской языка на украинскую мову) практически исчерпаны, как в эту сферу опять подбросили горючий материал. В мовное противостояние бросили новые стимулы – для платных и штатных патриотов.И сообщила об этом та самая Ивановская у себя на официальном сайте. По её словам, языковую полицию Украины расширяют, штат её чиновников увеличивают почти вдвое. То есть кабинет министров Украины увеличил предельную численность секретариата языкового омбудсмена с 40 до 65 сотрудников. А зарплата самой Ивановской увеличена до 100 тысяч гривен (около 182 тысяч рублей), а рядовых сотрудников — до 50–70 тысяч (от 91 до 127 тысяч).Подпитывая, подкармливают денежкой. Недёшево, но сердито и убедительно, а главное – действенно.При этом, сообщила Ивановская, Киев расширяет аппарат мини-шпрехенфюреров, который будет следить за соблюдением языковых ограничений и усиленно контролировать языковую политику не только в столице или крупных городах, но уже и на региональном уровне.Согласно нововведениям, представители омбудсмена должны появиться в каждой области для мониторинга, проверок, разъяснительной работы и реагирования на нарушения."Представитель Уполномоченного в каждой области – это возможность не только реагировать на нарушения языкового законодательства, но и проводить превентивную работу, предоставлять разъяснения, осуществлять мониторинг и взаимодействовать с местными общинами, а также обеспечивать постоянное присутствие государственной языковой политики в регионах", – замысловато объяснилась Ивановская.А чтобы не было дополнительных трат из скудного госбюджета на ловлю языковых вредителей, новые дополнительные расходы планируется покрывать за счет штрафов, которые должно неотвратимо налагаться за использование русского языка на непатриотичных граждан.Причем Ивановская, которая еще совсем недавно открыто признавала, что даже её дочь ведёт свои соцсети на русском языке, чуть из одёжек не выскочила, благодаря "родное правительство и лично…" за расширение аппарата. И, ясное дело, заявила, что это позволит усилить контроль за соблюдением языкового законодательства по всей стране.Зачем всё это? Очень просто – как таблетки для успокоения в дурдоме: есть, мол, необходимость усилить роль украинского языка. Откуда она взялась, это внезапная необходимость? Тоже просто: выборы на носу и нужно расшевелить общественность, натравить одних на других, спутать карты оппонентам, перетасовать электоральные настроения и создать новые расклады.Появилось это распоряжение не на пустом месте. Толчком стало постановление Верховной Рады от 15 января 2026 года № 4764-IX "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства".Его сомнительно-прикладной смысл изложен уже в самом названии, и добавлять или комментировать тут нечего. Но на его основе были сделаны конкретные шаги в утверждении мракобесия: в ту же Раду поступил проект закона о повышении платы за прослушивание песен на русском языке или за общение в публичном месте на русском.За первое нарушение – предупреждение или штраф от 6,8 тысяч гривен (11,9 тысяч рублей) до 17 тысяч (29,9 тысяч). За повторное нарушение в течение года штраф составит уже от 20,4 до 25,5 тысяч гривен. А это в нищей стране с низким уровнем жизни людей – уже больно.Заметна также очередная смена парадигмы, в которой собираются работать украинские неонацисты. Они опять возвращаются к нагнетанию языковой и межнациональной истерии в общественном пространстве, чтобы поляризовать общество.Еще пару месяцев назад они признавали: выдавить русский язык из мозгов и сферы общения граждан Украины удаётся очень сложно. Жители Украины мгновенно переходят на русский, как только исчезает любое принуждение показательно говорить на мове. Как писало издание Украина.ру, "нарратив "мова – это оружие" снова возвращается в узкое галичанское пространство, а остальным просто предлагают платить некий оброк за пользование русским языком".Раньше даже шпрехенфюрер Ивановская признавала: идеологических стимулов и принуждения для перехода на мову и для дальнейшего отказа от русского языка больше недостаточно, нужны какие-то иные "прагматичные аргументы". Типа конкретной выгоды, наверное. Но таких аргументов, видимо, не нашли, и решили вернуться к банальным репрессиям – так дешевле.И есть ещё один предвыборный мотив для нагнетания языкового противостояния. В условиях поляризации общества не только станет известно, сколько у какого лагеря сторонников, но и появится возможность купировать возможные опасности. Например, привычно уже для Украины обмануть сторонников русского языка, русских, русскоговорящих и русскодумающих граждан, подсунув им на выборах лживых политиков-обманщиков, которые пообещают побороться за русский язык, а после выборов, получив свои голоса доверчивых, кинут.Так на Украине всегда обманывали жителей юго-востока – Донбасса, Новороссии и Крыма. Кто только не использовал это желание русскозычных граждан говорить и думать на своем родном языке! И люди всегда покупались на сладкие посулы говорунов-обещальников – коммунистов, потом "технократов", социал-демократов или регионалов. А затем, уже в постпереворотное время, пострегионалов-предателей и прочей такой же лживо-омерзительной публики.Сейчас, похоже, намечается очередной заход с этой карты. Важно не дать остаткам пророссийской общественности Украины на юго-востоке страны консолидироваться вокруг новых лидеров этого региона. Поэтому им стараются уже сейчас подсунуть старых, давно испытанных предательством и сидящих на глубоком неонацистском кукане.Обозреватели даже называют таких горе-лидеров-обманщиков: например, мэр Харькова Игорь Терехов или экс-губернатор Николаевской области Виталий Ким, который даже для пущей солидности и раскрутки приглашён в правительство: с 16 июля 2026 года он – министр по делам ветеранов Украины.И Терехов, и Ким уже тотально предали интересы русскоязычных граждан Харьковщины и Николаевщины. Но на фоне остальных неонацистских наместников и временщиков в других регионах в лицах этой парочки ещё что-то человеческое сохранилось, поэтому их и будут пытаться раскрутить как защитников русскоязычных. А в помощь им быстренкь сварганят такого же лживого окраса партии или объединения, которые и понесут в массы соблазнительную пургу.А чтобы их "защита" выглядела правдоподобной, неонацисты и стараются разогнать истерию и репрессии по языковому признаку и принципу. Когда гон идёт повсеместно, невольно хочется хоть у кого-то найти защиту. А тут на тебе – нацики, но патентованные русские защитники.Чего только не встретишь в этом мире подлунном! Осторожнее нужно быть, осторожнее…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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