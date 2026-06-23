https://ukraina.ru/20260623/1080528068.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам - 23.06.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-23T11:04

2026-06-23T11:04

2026-06-23T11:13

эксклюзив

спецоперация

сумская область

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

дроны

ракеты

рэб

купянск

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Российская армия шаг за шагом вытесняет противника на всех участках Харьковского направления и на стыке границы с Сумской областью. В случае дальнейшего продвижения и нанесения сходящихся ударов с нескольких направлений для украинских сил на этом участке могут возникнуть серьёзные оперативные трудности.В Казачьей Лопани завязались бои в самом населенном пункте. На Волчанском участке боестолкновения продолжаются в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям украинских подразделений в районе Избицкого. На Великобурлукском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Петро-Ивановки. Усилилось продвижение в сторону Белого Колодца.На Купянском направлении украинские источники сами признают, что гарнизон на восточном берегу Оскола спасти уже почти невозможно. Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают в районе Новоосиново и Ковшаровки. Большая часть Ковшаровки под контролем. Самое опасное и критическое для противника — выход к стратегическим переправам через Оскол. Логистика там обнуляется.В Сумской области наши подразделения полностью зачистили и освободили Рясное. Штурмовые группы выдавливают противника с северных берегов Олешни, продвигаясь к Большой и Малой Рыбице. Прибывший из резерва доукомплектованный личным составом и техникой 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понес значительные потери.Тем не менее, судя по складывающейся обстановке на фронте, противник усиливает удары по Белгородской области и в глубину территории России, используя при этом комплексные и комбинированные подходы. В частности, сборка и производство дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов. Таким образом рассредоточенность производства дронов и другой военной техники по небольшим предприятиям превращается в своеобразное преимущество без дополнительных затрат.Кроме того, сокращает "плечо" их взаимодействия с боевыми частями в Липцах, Слатино, Великом Бурлуке. Дело в том, что любой дрон в бою, напрямую связан с системой РЭБ, которая подавляет частоту управления дроном. Но наши системы РЭБ тоже работают на определенных частотах, которые могут различаться на разных направлениях. Поэтому противник постоянно меняет частоты.В пунктах управления беспилотниками ВСУ установлена тесная связь с производителями, "привязанных" к конкретному направлению. Надо признать, без лишних бюрократических проволочек. При этом в заказе сразу задаются параметры с учетом актуальной российской РЭБ, что позволяет каждые три-четыре недели вводить в бой новую партию дронов, уже не подавляемую имеющимися средствами РЭБ. Причем, на разных участках фронта (направлениях) они могут существенно отличаться.После серии запусков разведывательных и ударных дронов, а также ложных целей-обманок, в ход идут ракетные удары. Вчера по Воронежу было выпущено до 8 британских ракет Storm Shadow. По предварительным данным запуск производили украинские бомбардировщики Су-24М из воздушного пространства на стыке границы Харьковской и Сумской областей.Беспилотные летательные аппараты стали самым дешевым, массовым и весьма эффективным оружием, учитывая это обстоятельство, строится тактика боевых действий на земле. Подробнее - в материале В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260622/1080487288.html

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