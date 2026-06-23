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Силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА - 23.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА
Силы ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России 141 украинский беспилотник. Об этом Минобороны РФ вечером 22 июня сообщило в своём телеграм-канале
2026-06-23T00:23
2026-06-23T00:23
2026-06-23T00:23
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"В период с 7:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА
Силы ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России 141 украинский беспилотник. Об этом Минобороны РФ вечером 22 июня сообщило в своём телеграм-канале