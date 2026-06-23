https://ukraina.ru/20260623/sbityy-ltchik-vvs-ssha-videl-meduzu-iz-iranskikh-bpla-starmer-tayno-soveschaetsya-novosti-k-etomu-chasu-1080554926.html

Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу

Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру

Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу

Правительство Британии готовится к передаче дел, а Госдеп США снова заявляет об открытии Ормузского пролива для нефтетанкеров. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T21:16

2026-06-23T21:16

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🟦 Меры по защите транспортного сообщения реализуются на Крымском полуострове, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин;🟦 Пилот сбитого американского истребителя заявил, что перед катапультированием видел группу иранских БПЛА, двигавшихся как единая формация, сообщает CNN. По его словам, дроны напоминали "медузу": крупные аппараты сверху, меньшие — снизу. В разведке США спорят, что именно увидел пилот.🟦 В Сочи 60-летний приезжий из Самарской области по заданию куратора портил банкноты надписями, дискредитирующими ВС РФ. После обнаружения купюры в банкомате суд оштрафовал злодея на 50 тысяч рублей. Уже в зале суда любитель мелкого саботажа начал пререкаться с полицией и получил ещё 10 суток ареста;🟦 Президент России Владимир Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова;🟦 Свободный и бесплатный проход судов через Ормуз гарантирован законом, заявил глава Госдепа США Марко Рубио;🟦 Подавший в отставку британский премьер-министр Кир Стармер и его возможный преемник Энди Бернем провели тайное совещание;🟦 Белорусский президент Александр Лукашенко попросил передать жителям Гомельской области, "чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора", заявил глава области после разговора с главой республики. На прошлой неделе Владимир Зеленский предъявил Лукашенко ультиматум, дав неделю на выполнение и пригрозив ударами ВСУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, сочи, кир стармер, александр лукашенко, владимир зеленский, cnn, вооруженные силы украины, украина.ру, союзное государство, всу