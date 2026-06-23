https://ukraina.ru/20260623/sbityy-ltchik-vvs-ssha-videl-meduzu-iz-iranskikh-bpla-starmer-tayno-soveschaetsya-novosti-k-etomu-chasu-1080554926.html
Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу
Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру
Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу
Правительство Британии готовится к передаче дел, а Госдеп США снова заявляет об открытии Ормузского пролива для нефтетанкеров. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T21:16
2026-06-23T21:16
2026-06-23T21:16
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🟦 Меры по защите транспортного сообщения реализуются на Крымском полуострове, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин;🟦 Пилот сбитого американского истребителя заявил, что перед катапультированием видел группу иранских БПЛА, двигавшихся как единая формация, сообщает CNN. По его словам, дроны напоминали "медузу": крупные аппараты сверху, меньшие — снизу. В разведке США спорят, что именно увидел пилот.🟦 В Сочи 60-летний приезжий из Самарской области по заданию куратора портил банкноты надписями, дискредитирующими ВС РФ. После обнаружения купюры в банкомате суд оштрафовал злодея на 50 тысяч рублей. Уже в зале суда любитель мелкого саботажа начал пререкаться с полицией и получил ещё 10 суток ареста;🟦 Президент России Владимир Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова;🟦 Свободный и бесплатный проход судов через Ормуз гарантирован законом, заявил глава Госдепа США Марко Рубио;🟦 Подавший в отставку британский премьер-министр Кир Стармер и его возможный преемник Энди Бернем провели тайное совещание;🟦 Белорусский президент Александр Лукашенко попросил передать жителям Гомельской области, "чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора", заявил глава области после разговора с главой республики. На прошлой неделе Владимир Зеленский предъявил Лукашенко ультиматум, дав неделю на выполнение и пригрозив ударами ВСУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, сочи, кир стармер, александр лукашенко, владимир зеленский, cnn, вооруженные силы украины, украина.ру, союзное государство, всу
Новости, Россия, США, Сочи, Кир Стармер, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, CNN, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Союзное государство, ВСУ
Сбитый лётчик ВВС США видел "медузу" из иранских БПЛА, Стармер тайно совещается. Новости к этому часу
Правительство Британии готовится к передаче дел, а Госдеп США снова заявляет об открытии Ормузского пролива для нефтетанкеров. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Меры по защите транспортного сообщения реализуются на Крымском полуострове, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин;
🟦 Пилот сбитого американского истребителя заявил, что перед катапультированием видел группу иранских БПЛА, двигавшихся как единая формация, сообщает CNN. По его словам, дроны напоминали "медузу": крупные аппараты сверху, меньшие — снизу. В разведке США спорят, что именно увидел пилот.
🟦 В Сочи 60-летний приезжий из Самарской области по заданию куратора портил банкноты надписями, дискредитирующими ВС РФ. После обнаружения купюры в банкомате суд оштрафовал злодея на 50 тысяч рублей. Уже в зале суда любитель мелкого саботажа начал пререкаться с полицией и получил ещё 10 суток ареста;
🟦 Президент России Владимир Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова;
🟦 Свободный и бесплатный проход судов через Ормуз гарантирован законом, заявил глава Госдепа США Марко Рубио;
🟦 Подавший в отставку британский премьер-министр Кир Стармер и его возможный преемник Энди Бернем провели тайное совещание;
🟦 Белорусский президент Александр Лукашенко попросил передать жителям Гомельской области, "чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора", заявил глава области после разговора с главой республики. На прошлой неделе Владимир Зеленский предъявил Лукашенко ультиматум, дав неделю на выполнение и пригрозив ударами ВСУ.
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