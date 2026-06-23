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"Хочешь мира – готовься к войне": эксперт про теракты Украины и угрозы в адрес Белоруссии

"Хочешь мира – готовься к войне": эксперт про теракты Украины и угрозы в адрес Белоруссии - 23.06.2026 Украина.ру

"Хочешь мира – готовься к войне": эксперт про теракты Украины и угрозы в адрес Белоруссии

Провокации на южных и западных границах Белоруссии возможны. Угрозы в адрес республики звучат регулярно, а белорусское руководство заявляет, что НАТО не отказалось от агрессивных планов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-23T04:30

2026-06-23T04:30

2026-06-23T04:30

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17 июня 2026 года украинский беспилотник нанес удар по автобусу с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, который направлялся на отдых в Геленджик. Автобус находился на территории Брянской области, когда оператор ВСУ целенаправленно атаковал транспортное средство. В результате удара погибла сопровождавшая детей женщина, еще семь человек, включая шестерых детей, получили ранения.Рожин заявил, что такие теракты происходят регулярно, а угрозы в адрес Белоруссии озвучиваются постоянно. Он пояснил, что белорусское руководство регулярно заявляет о том, что НАТО не отказался от агрессивных планов в отношении республики."Следовательно, какие-то провокации на её южных и западных границах возможны. Неслучайно укрепляется Союзная группировка и развёртывается ядерное оружие на белорусской территории. Хочешь мира – готовься к войне", — отметил Рожин.Касательно использования белорусской территории для ударов по Украине, эксперт заявил, что это возможно только в случае нападения на Белоруссию. "Да, были спекуляции, что после этого теракта [президент РБ Александр] Лукашенко уговорит [президента РФ Владимира] Путина ударить по Киеву "Орешником", но я не вижу в этом смысла. По Киеву мы и так бьём. Недавно накрыли крупное хранилище ГСМ в Борисполе. "Орешник" мы и так запустить можем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.Война разрушительна — и это понимают все, но конфликты в мире не прекращаются. Значит, они выгодны тем, кто на них зарабатывает. Подробнее об этом — в материале Евгении Кондаковой "Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте" на сайте Украина.ру.

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