https://ukraina.ru/20260727/300-sputnikov-k-2027-godu-orlov-o-perspektivakh-nizkoorbitalnoy-gruppirovki-rassvet-1081866298.html

"300 спутников к 2027 году": Орлов о перспективах низкоорбитальной группировки "Рассвет"

"300 спутников к 2027 году": Орлов о перспективах низкоорбитальной группировки "Рассвет" - 27.07.2026 Украина.ру

"300 спутников к 2027 году": Орлов о перспективах низкоорбитальной группировки "Рассвет"

К 2027 году спутниковая группировка "Рассвет" достигнет 300 аппаратов и перейдёт в коммерческую эксплуатацию, а уже в этом году запущенные спутники вернут военным возможности, утраченные после блокировки Starlink. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-07-27T05:15

2026-07-27T05:15

2026-07-27T05:15

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Отвечая на вопрос о дальнейшем развии и рентабельности проекта "Рассвет", Орлов заявил, что говорить об этом преждевременно. "Пока прошли технические испытания первой партии спутников. Была отработана система межспутниковой связи. Производитель отработал работу своих наземных терминалов. Все технические параметры подтвердились", — пояснил собеседник Украина.ру.По информации Орлова, в 2026 году на орбиту планируется вывести ещё несколько партий спутников. В 2027 году численность группировки должна быть доведена до 300 апартатов и переведена в режим коммерческой эксплуатации, подчеркнул он.Эксперт подчеркнул, что в этом году запущенный объём спутников уже позволит российским военным получить утраченные компетенции. "В этом году запущенный объем спутников позволит нашим военным получить на поле боя компетенции, которые были утрачены в связи с блокировкой "Старлинка". Система развивается, ей предстоит пройти еще большой путь. Перспективы хорошие", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.

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