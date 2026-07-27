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Зеленский хочет построить завод по производству дронов в Британии

Зеленский хочет построить завод по производству дронов в Британии - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский хочет построить завод по производству дронов в Британии

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News рассказал о планах построить завод по производству БПЛА в Великобритании

2026-07-27T07:23

2026-07-27T07:23

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"Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.Ранее газета Guardian писала, что в понедельник Зеленский встретится с Бернемом в Британии на военной базе, где готовят ВСУ. Ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.В то же время Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и не способствуют переговорам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, британия, великобритания, украина, такер карлсон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина.ру