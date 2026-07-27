https://ukraina.ru/20260727/voennyy-ekspert-magnitnyy-kompas-s-ii-delaet-drony-menee-uyazvimymi-dlya-reb-1081867007.html

Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ

Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ - 27.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ

Магнитный компас в сочетании с искусственным интеллектом не является панацеей, но в рамках симбиоза простых датчиков и ИИ он повышает эффективность беспилотников и делает их менее уязвимыми для РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-07-27T05:00

2026-07-27T05:00

2026-07-27T05:00

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что новые версии БПЛА "Молния" стали оснащаться простым магнитным компасом, показания стрелки периодически считывает камера, а ИИ на основе ее информации вносит поправки в установленный курс. Это делает "Молнию" неуязвимой для систем РЭБ.Отвечая на вопрос о перспективности сочетания магнитного компаса и ИИ на БПЛА "Молния", Орлов заявил, что это не панацея. "Магнитный компас — это не панацея. Он может давать эффективность только совместно с различными системами", — пояснил эксперт.По информации Орлова, его используют с системами ИИ, которые позволяют ориентироваться на местности.Эксперт подчеркнул, что в рамках таких симбиозов простые датчики повышают эффективность БПЛА. "В рамках таких симбиозов такие простые датчики повышают в определенной степени эффективность беспилотников, делают их менее подверженными воздействию со стороны РЭБ", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.

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