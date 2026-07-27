Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ - 27.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ
Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ - 27.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ
Магнитный компас в сочетании с искусственным интеллектом не является панацеей, но в рамках симбиоза простых датчиков и ИИ он повышает эффективность беспилотников и делает их менее уязвимыми для РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-07-27T05:00
2026-07-27T05:00
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что новые версии БПЛА "Молния" стали оснащаться простым магнитным компасом, показания стрелки периодически считывает камера, а ИИ на основе ее информации вносит поправки в установленный курс. Это делает "Молнию" неуязвимой для систем РЭБ.Отвечая на вопрос о перспективности сочетания магнитного компаса и ИИ на БПЛА "Молния", Орлов заявил, что это не панацея. "Магнитный компас — это не панацея. Он может давать эффективность только совместно с различными системами", — пояснил эксперт.По информации Орлова, его используют с системами ИИ, которые позволяют ориентироваться на местности.Эксперт подчеркнул, что в рамках таких симбиозов простые датчики повышают эффективность БПЛА. "В рамках таких симбиозов такие простые датчики повышают в определенной степени эффективность беспилотников, делают их менее подверженными воздействию со стороны РЭБ", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Украина.ру, Главные новости, главное, ИИ (искусственный интеллект), БПЛА, дроны, беспилотники, РЭБ, технологии, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Военный эксперт: Магнитный компас с ИИ делает дроны менее уязвимыми для РЭБ

05:00 27.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота расчета БПЛА "Молния-2" 58-й армии на Запорожском направлении СВО
Работа расчета БПЛА Молния-2 58-й армии на Запорожском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Магнитный компас в сочетании с искусственным интеллектом не является панацеей, но в рамках симбиоза простых датчиков и ИИ он повышает эффективность беспилотников и делает их менее уязвимыми для РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новые версии БПЛА "Молния" стали оснащаться простым магнитным компасом, показания стрелки периодически считывает камера, а ИИ на основе ее информации вносит поправки в установленный курс. Это делает "Молнию" неуязвимой для систем РЭБ.
Отвечая на вопрос о перспективности сочетания магнитного компаса и ИИ на БПЛА "Молния", Орлов заявил, что это не панацея. "Магнитный компас — это не панацея. Он может давать эффективность только совместно с различными системами", — пояснил эксперт.
По информации Орлова, его используют с системами ИИ, которые позволяют ориентироваться на местности.
Эксперт подчеркнул, что в рамках таких симбиозов простые датчики повышают эффективность БПЛА. "В рамках таких симбиозов такие простые датчики повышают в определенной степени эффективность беспилотников, делают их менее подверженными воздействию со стороны РЭБ", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
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