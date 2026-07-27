Автоматизированное уничтожение противника: Орлов про внедрение цифровой системы "Свод" - 27.07.2026 Украина.ру
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Автоматизированное уничтожение противника: Орлов про внедрение цифровой системы "Свод"
Автоматизированное уничтожение противника: Орлов про внедрение цифровой системы "Свод" - 27.07.2026 Украина.ру
Автоматизированное уничтожение противника: Орлов про внедрение цифровой системы "Свод"
Система "Свод" значительно прогрессивнее прежних тактических разработок, но пока не развёрнута на всём фронте. Еще есть проблемы в тактическом звене, где сохраняются проблемы с интернетом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-07-27T05:45
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На днях командующий группировкой войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев сообщил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, что цифровая система "Свод", объединяющая командиров от взвода до соединения в единое защищённое информационное пространство, дала возможность выстроить автоматизированное огневое поражение противника.Не углубляясь в технические параметры, Орлов отметил, что система "Свод" представляет собой существенный шаг вперёд, превосходя предыдущие тактические разработки."Я близко знаком с системой "Свод", и мне бы не хотелось комментировать отдельные технические параметры этой системы. Но могу сказать, что это существенный скачок вперед от концепций тактических систем, которые ранее ставились на вооружение. "Свод" более прогрессивный", — пояснил эксперт.По словам Орлова, в настоящее время эта система находится в опытно-боевой эксплуатации, ей нужно еще развиваться. Пока ее не масштабировали на весь фронт, отметил он.Эксперт подчеркнул, что в тактическом звене сохраняются проблемы. "Еще есть проблемы в тактическом звене, где сохраняются проблемы с интернетом, с передачей данных. Не все подразделения охвачены стабильными каналами связи", — добавил он.Орлов резюмировал, что в оперативном звене связь уже работает. "Но в оперативном звене курсирует информация, есть связь с подразделениями, передаются целеуказания беспилотникам, робототехническим системам. Это позволяет добиваться автоматизации", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
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Автоматизированное уничтожение противника: Орлов про внедрение цифровой системы "Свод"

05:45 27.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота связистов на Запорожском направлении
Работа связистов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Система "Свод" значительно прогрессивнее прежних тактических разработок, но пока не развёрнута на всём фронте. Еще есть проблемы в тактическом звене, где сохраняются проблемы с интернетом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
На днях командующий группировкой войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев сообщил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, что цифровая система "Свод", объединяющая командиров от взвода до соединения в единое защищённое информационное пространство, дала возможность выстроить автоматизированное огневое поражение противника.
Не углубляясь в технические параметры, Орлов отметил, что система "Свод" представляет собой существенный шаг вперёд, превосходя предыдущие тактические разработки.
"Я близко знаком с системой "Свод", и мне бы не хотелось комментировать отдельные технические параметры этой системы. Но могу сказать, что это существенный скачок вперед от концепций тактических систем, которые ранее ставились на вооружение. "Свод" более прогрессивный", — пояснил эксперт.
По словам Орлова, в настоящее время эта система находится в опытно-боевой эксплуатации, ей нужно еще развиваться. Пока ее не масштабировали на весь фронт, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в тактическом звене сохраняются проблемы. "Еще есть проблемы в тактическом звене, где сохраняются проблемы с интернетом, с передачей данных. Не все подразделения охвачены стабильными каналами связи", — добавил он.
Орлов резюмировал, что в оперативном звене связь уже работает. "Но в оперативном звене курсирует информация, есть связь с подразделениями, передаются целеуказания беспилотникам, робототехническим системам. Это позволяет добиваться автоматизации", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
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