Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ - 22.06.2026 Украина.ру
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Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ
Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ - 22.06.2026 Украина.ру
Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ
В Румынии начнут патрулировать побережье для защиты от украинских беспилотников, заявил румынский президент Никушор Дан. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T20:00
2026-06-22T20:00
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Президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить патрулирование побережья Черного моря и дельты Дуная. Поводом стали участившиеся инциденты с украинскими БПЛА и морскими дронами. К патрулированию Дан распорядился привлечь авиацию корабли. По его словам, план патрулирования будет составлен с учётом консультаций, которые Бухарест намерен провести с Киевом.Дан напомнил об июньском инциденте в румынском портовом городе Констанце - там взорвался морской беспилотник украинской армии. Румынский нефтяной терминал избежал разрушений.Ранее в новостях: Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, румыния, черное море, андрей захаров, киев, владимир зеленский, кир стармер, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, ес, украина-нато
Новости, Румыния, Черное море, Андрей Захаров, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, ЕС, Украина-НАТО

Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ

20:00 22.06.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : topwar.ru
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В Румынии начнут патрулировать побережье для защиты от украинских беспилотников, заявил румынский президент Никушор Дан. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить патрулирование побережья Черного моря и дельты Дуная. Поводом стали участившиеся инциденты с украинскими БПЛА и морскими дронами.
К патрулированию Дан распорядился привлечь авиацию корабли. По его словам, план патрулирования будет составлен с учётом консультаций, которые Бухарест намерен провести с Киевом.
Дан напомнил об июньском инциденте в румынском портовом городе Констанце - там взорвался морской беспилотник украинской армии. Румынский нефтяной терминал избежал разрушений.
Ранее в новостях: Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июня
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