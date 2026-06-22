https://ukraina.ru/20260622/rumyniya-usilit-patrulirovanie-prigranichnykh-rayonov-iz-za-dronov-vsu-1080510179.html

Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ

Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ - 22.06.2026 Украина.ру

Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ

В Румынии начнут патрулировать побережье для защиты от украинских беспилотников, заявил румынский президент Никушор Дан. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T20:00

2026-06-22T20:00

2026-06-22T20:00

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Президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить патрулирование побережья Черного моря и дельты Дуная. Поводом стали участившиеся инциденты с украинскими БПЛА и морскими дронами. К патрулированию Дан распорядился привлечь авиацию корабли. По его словам, план патрулирования будет составлен с учётом консультаций, которые Бухарест намерен провести с Киевом.Дан напомнил об июньском инциденте в румынском портовом городе Констанце - там взорвался морской беспилотник украинской армии. Румынский нефтяной терминал избежал разрушений.Ранее в новостях: Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, румыния, черное море, андрей захаров, киев, владимир зеленский, кир стармер, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, ес, украина-нато