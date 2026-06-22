https://ukraina.ru/20260622/rumyniya-usilit-patrulirovanie-prigranichnykh-rayonov-iz-za-dronov-vsu-1080510179.html
Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ
Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ - 22.06.2026 Украина.ру
Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ
В Румынии начнут патрулировать побережье для защиты от украинских беспилотников, заявил румынский президент Никушор Дан. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T20:00
2026-06-22T20:00
2026-06-22T20:00
новости
румыния
черное море
андрей захаров
киев
владимир зеленский
кир стармер
вооруженные силы украины
украина.ру
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059504048_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_d8eb40f470f44173dbb9974c7c7dcc62.jpg
Президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить патрулирование побережья Черного моря и дельты Дуная. Поводом стали участившиеся инциденты с украинскими БПЛА и морскими дронами. К патрулированию Дан распорядился привлечь авиацию корабли. По его словам, план патрулирования будет составлен с учётом консультаций, которые Бухарест намерен провести с Киевом.Дан напомнил об июньском инциденте в румынском портовом городе Констанце - там взорвался морской беспилотник украинской армии. Румынский нефтяной терминал избежал разрушений.Ранее в новостях: Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
румыния
черное море
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059504048_0:0:708:530_1920x0_80_0_0_d1b9153f7c3771c9a23052008424791c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, черное море, андрей захаров, киев, владимир зеленский, кир стармер, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, ес, украина-нато
Новости, Румыния, Черное море, Андрей Захаров, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, ЕС, Украина-НАТО
Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ
В Румынии начнут патрулировать побережье для защиты от украинских беспилотников, заявил румынский президент Никушор Дан. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить патрулирование побережья Черного моря и дельты Дуная. Поводом стали участившиеся инциденты с украинскими БПЛА и морскими дронами.
К патрулированию Дан распорядился привлечь авиацию корабли. По его словам, план патрулирования будет составлен с учётом консультаций, которые Бухарест намерен провести с Киевом.
Дан напомнил об июньском инциденте в румынском портовом городе Констанце - там взорвался морской беспилотник украинской армии. Румынский нефтяной терминал избежал разрушений.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.