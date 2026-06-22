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Проведение СВО уберегло Россию от повторения трагедии 1941 года - Матвиенко

Проведение СВО уберегло Россию от повторения трагедии 1941 года - Матвиенко - 22.06.2026 Украина.ру

Проведение СВО уберегло Россию от повторения трагедии 1941 года - Матвиенко

России не оставили другого способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения спецоперации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда

2026-06-22T07:25

2026-06-22T07:25

2026-06-22T07:25

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"Сделав этот выбор, мы уберегли страну, народ от повторения трагедии 1941 года", - написала Матвиенко.По ее словам, только достижение целей спецоперации "полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны".Она добавила, что нельзя допустить, чтобы тень нацизма накрыла мир вновь."А такая угроза реально возникла после государственного переворота на Украине и взятого ею антироссийского курса. В последние годы расизм в форме русофобии там насаждается агрессивно и открыто под покровительством Европы", - подчеркнула законодатель.Подробнее - в материале "Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, европа, валентина матвиенко, ростислав ищенко, совет федерации, украина.ру