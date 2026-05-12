"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории
Гитлеровская Германия перестала восприниматься в Европе как абсолютное зло. Оправдание нацизма идет полным ходом, а бывших нацистских преступников перестали искать и сажать еще в 1950-е годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-12T13:56
13:56 12.05.2026
 
Гитлеровская Германия перестала восприниматься в Европе как абсолютное зло. Оправдание нацизма идет полным ходом, а бывших нацистских преступников перестали искать и сажать еще в 1950-е годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, остается ли для Европы восприятие гитлеровской Германии как абсолютного зла с учетом набирающей силу русофобии. Ищенко дал неутешительный ответ. "Скорее, [воспринимается] условным злом. В Европе оправдание нацизма идет полным ходом", — заявил собеседник Украина.ру.
Он напомнил, как это начиналось. "Еще при [Конраде] Аденауэре было принято решение: "Хватить преследовать бывших нацистов. Они уже устали, у нас все хорошо". Еще в 1950-е годы их перестали искать и сажать", — рассказал обозреватель. Чтобы пояснить масштаб пересмотра истории, Ищенко привел конкретный пример.
"Даже Фердинанд Шернер, который был последним из армейских офицеров присвоили звание генерала-фельдмаршала, получил срок в ФРГ в 1957 году не за то, что он зверствовал на оккупированных территориях, а за то, что он без суда расстреливал немецких солдат – нарушал закон Рейха. Его сажали за своих, а не за чужих", — пояснил обозреватель.
Отвечая на вопрос о ситуации в ФРГ, он отметил радикальные перемены. "А сейчас в Германии вообще началась волна: "Нам надоело каяться", хотя от них уже никто покаяния не требует. То есть они уже оправдывают нацистский режим: "Ну а как? Война же шла. Люди родину защищали"", — объяснил Ищенко логику немцев.
Политолог подчеркнул, что это не частное мнение. "Хотя нацизм в Германии был массовым явлением. При тоталитарном режиме по-другому быть не может", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Оправилась ли Германия от вины за развязывание Второй мировой войны? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине" на сайте Украина.ру.
