https://ukraina.ru/20260512/opravdanie-natsizma-idet-polnym-khodom-ischenko-o-tom-kak-evropa-zabyvaet-uroki-istorii-1078848046.html

"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории

"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории - 12.05.2026 Украина.ру

"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории

Гитлеровская Германия перестала восприниматься в Европе как абсолютное зло. Оправдание нацизма идет полным ходом, а бывших нацистских преступников перестали искать и сажать еще в 1950-е годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-12T13:56

2026-05-12T13:56

2026-05-12T13:56

новости

германия

европа

россия

ростислав ищенко

украина.ру

великая отечественная война

вторая мировая война

вов

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cac2bbdbce8b8c647f383a701092938.jpg

Журналист спросил эксперта, остается ли для Европы восприятие гитлеровской Германии как абсолютного зла с учетом набирающей силу русофобии. Ищенко дал неутешительный ответ. "Скорее, [воспринимается] условным злом. В Европе оправдание нацизма идет полным ходом", — заявил собеседник Украина.ру.Он напомнил, как это начиналось. "Еще при [Конраде] Аденауэре было принято решение: "Хватить преследовать бывших нацистов. Они уже устали, у нас все хорошо". Еще в 1950-е годы их перестали искать и сажать", — рассказал обозреватель. Чтобы пояснить масштаб пересмотра истории, Ищенко привел конкретный пример. "Даже Фердинанд Шернер, который был последним из армейских офицеров присвоили звание генерала-фельдмаршала, получил срок в ФРГ в 1957 году не за то, что он зверствовал на оккупированных территориях, а за то, что он без суда расстреливал немецких солдат – нарушал закон Рейха. Его сажали за своих, а не за чужих", — пояснил обозреватель.Отвечая на вопрос о ситуации в ФРГ, он отметил радикальные перемены. "А сейчас в Германии вообще началась волна: "Нам надоело каяться", хотя от них уже никто покаяния не требует. То есть они уже оправдывают нацистский режим: "Ну а как? Война же шла. Люди родину защищали"", — объяснил Ищенко логику немцев. Политолог подчеркнул, что это не частное мнение. "Хотя нацизм в Германии был массовым явлением. При тоталитарном режиме по-другому быть не может", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.Оправилась ли Германия от вины за развязывание Второй мировой войны? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине" на сайте Украина.ру.

германия

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, европа, россия, ростислав ищенко, украина.ру, великая отечественная война, вторая мировая война, вов, нацизм, война, главные новости, главное