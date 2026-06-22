Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260622/popytka-terakta-protiv-trampa-vse-krupnoe-rukovodstvo-ssha--potentsialnaya-mishen--ekspert-1080461709.html
Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт
Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт - 22.06.2026 Украина.ру
Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт
Попытка теракта против Дональда Трампа — продукт внутренней американской рутины, чем следствие международных событий. Президент США — одна из главных целей террористов, а традиции политического насилия в Америке глубоко укоренены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-06-22T05:00
2026-06-22T05:00
новости
сша
америка
иран
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
теракт
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1a/1079435656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e778531b85db754bc0342989a5067a3.jpg
Как сообщают американские СМИ, заговорщики планировали использовать начинённые взрывчаткой дроны для атаки на турнир UFC у Белого дома, чтобы спровоцировать панику и эвакуацию, после чего открыть огонь из снайперских винтовок по Дональду Трампу и другим высокопоставленным лицам. В подготовке теракта участвовали не менее 23 человек, пятеро из них задержаны.Отвечая на вопрос о возможных причинах теракта, эксперт назвал его внутренним американским явлением.Лукьянов заявил, что президент США в целом является одной из главных целей потенциальных террористов. "Многие из которых по разным причинам хотели бы отомстить Америке за что-либо", — пояснил он.По его словам, стоит учитывать и поляризированность Трампа внутри страны, и то, что традиции политического насилия в Америке глубоко укоренены. "Есть исторические прецеденты — право народа восставать против тирании. Все это — часть американской культуры, и злоумышленники вполне могут предпринимать подобные попытки против Трампа", — отметил эксперт.Лукьянов подчеркнул, что такие действия вряд ли связаны с международными событиями, например с Ираном. "Повторюсь, скорее это продукт внутренней американской рутины", — добавил он."Все крупное руководство США — потенциальная мишень. Тут ничего особенного", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.
сша
америка
иран
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1a/1079435656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_537816166ac67a7b33e26808ca949f70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, америка, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, теракт, мир без границ, американцы, эксперты, аналитики, аналитика, терроризм, террорист, новости украина ру, украина.ру дзен
Новости, США, Америка, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, теракт, Мир без границ, американцы, эксперты, аналитики, Аналитика, терроризм, террорист, новости Украина ру, Украина.ру Дзен

Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт

05:00 22.06.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Попытка теракта против Дональда Трампа — продукт внутренней американской рутины, чем следствие международных событий. Президент США — одна из главных целей террористов, а традиции политического насилия в Америке глубоко укоренены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Как сообщают американские СМИ, заговорщики планировали использовать начинённые взрывчаткой дроны для атаки на турнир UFC у Белого дома, чтобы спровоцировать панику и эвакуацию, после чего открыть огонь из снайперских винтовок по Дональду Трампу и другим высокопоставленным лицам. В подготовке теракта участвовали не менее 23 человек, пятеро из них задержаны.
Отвечая на вопрос о возможных причинах теракта, эксперт назвал его внутренним американским явлением.
Лукьянов заявил, что президент США в целом является одной из главных целей потенциальных террористов. "Многие из которых по разным причинам хотели бы отомстить Америке за что-либо", — пояснил он.
По его словам, стоит учитывать и поляризированность Трампа внутри страны, и то, что традиции политического насилия в Америке глубоко укоренены. "Есть исторические прецеденты — право народа восставать против тирании. Все это — часть американской культуры, и злоумышленники вполне могут предпринимать подобные попытки против Трампа", — отметил эксперт.
Лукьянов подчеркнул, что такие действия вряд ли связаны с международными событиями, например с Ираном. "Повторюсь, скорее это продукт внутренней американской рутины", — добавил он.
"Все крупное руководство США — потенциальная мишень. Тут ничего особенного", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШААмерикаИранДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиглавноетерактМир без границамериканцыэкспертыаналитикиАналитикатерроризмтеррористновости Украина руУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:20Украина за неделю. Бурное головокружение от сомнительных успехов
06:16Новому генсеку ООН предстоит устранять засилье западников в секретариате — МИД РФ
06:06"Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России
06:02"Стервятники" ждут краха Украины? Эксперты и политики о ситуации
06:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
06:00"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке
05:45Купольный РЭБ, который глушит "Старлинки": Рожин рассказал о работе системы "Волна Купол Гарант"
05:30Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока
05:18Пакистан и Катар опубликовали заявление о завершении первого раунда переговоров США и Ирана. Подробности
05:15Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными
05:00Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт
04:45Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"
04:34Силы ПВО за полтора часа сбили около 60 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
04:30"Хорнеты" горят на линии фронта: Рожин рассказал, как расчёты ПВО гасят дроновый кулак ВСУ
04:15Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату"
03:53США ожидают, что переговоры с Ираном продолжатся в ночь на 22 июня
03:38Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА
03:11Война с Ираном обошлась США примерно в 40 млрд долларов (около 2,92 трлн рублей)
02:49Силы ПВО за день сбили над регионами России 168 украинских БПЛА
02:29Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о народном ополчении
Лента новостейМолния