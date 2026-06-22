https://ukraina.ru/20260622/popytka-terakta-protiv-trampa-vse-krupnoe-rukovodstvo-ssha--potentsialnaya-mishen--ekspert-1080461709.html

Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт

Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт - 22.06.2026 Украина.ру

Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт

Попытка теракта против Дональда Трампа — продукт внутренней американской рутины, чем следствие международных событий. Президент США — одна из главных целей террористов, а традиции политического насилия в Америке глубоко укоренены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-06-22T05:00

2026-06-22T05:00

2026-06-22T05:00

новости

сша

америка

иран

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

теракт

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1a/1079435656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e778531b85db754bc0342989a5067a3.jpg

Как сообщают американские СМИ, заговорщики планировали использовать начинённые взрывчаткой дроны для атаки на турнир UFC у Белого дома, чтобы спровоцировать панику и эвакуацию, после чего открыть огонь из снайперских винтовок по Дональду Трампу и другим высокопоставленным лицам. В подготовке теракта участвовали не менее 23 человек, пятеро из них задержаны.Отвечая на вопрос о возможных причинах теракта, эксперт назвал его внутренним американским явлением.Лукьянов заявил, что президент США в целом является одной из главных целей потенциальных террористов. "Многие из которых по разным причинам хотели бы отомстить Америке за что-либо", — пояснил он.По его словам, стоит учитывать и поляризированность Трампа внутри страны, и то, что традиции политического насилия в Америке глубоко укоренены. "Есть исторические прецеденты — право народа восставать против тирании. Все это — часть американской культуры, и злоумышленники вполне могут предпринимать подобные попытки против Трампа", — отметил эксперт.Лукьянов подчеркнул, что такие действия вряд ли связаны с международными событиями, например с Ираном. "Повторюсь, скорее это продукт внутренней американской рутины", — добавил он."Все крупное руководство США — потенциальная мишень. Тут ничего особенного", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.

сша

америка

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, теракт, мир без границ, американцы, эксперты, аналитики, аналитика, терроризм, террорист, новости украина ру, украина.ру дзен