Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату" - 22.06.2026 Украина.ру
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Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату"
Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату" - 22.06.2026 Украина.ру
Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату"
США покидают Ближний Восток, сделав вид, что победили, тогда как Иран усиливает свои позиции. Удар по Тегерану обернулся для Америки и Израиля неожиданным результатом — в иранском руководстве оказались более решительные фигуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-06-22T04:15
2026-06-22T04:15
новости
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
биньямин нетаньяху
война
война в иране
война на ближнем востоке
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Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли ближневосточный кризис окончательно решённым, эксперт затронул ситуацию вокруг Ормузского пролива и изменение баланса сил в регионе.Лукьянов заявил, что итоги конфликта стали серьезным вызовом для соседей Ирана, особенно стран Залива. "Они теперь задумываются, что делать дальше. Потому что США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока. Израиль, по сути, показал свои пределы, а Иран, наоборот, укрепляется", — констатировал собеседник Украина.руПо его словам, обезглавливающий удар по Тегерану привел к неожиданным последствиям. "Режим сменился в обратную сторону, нежели ожидали Трамп и Нетаньяху: к власти пришли более молодые, решительные, военизированные представители", — отметил Лукьянов.Что касается Ормузского пролива, то там ситуация следующая: Иран воспользуется положением в свою пользу, предположил эксперт."Проход через Ормузский пролив действительно будет свободный, бесплатный, но чтобы его пройти нужны услуги лоцмана, навигация и другое техническое сопровождение — за это придется платить. Похожая ситуация у Турции в Черноморских проливах", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, биньямин нетаньяху, война, война в иране, война на ближнем востоке, главные новости, главное, мир без границ, ормуз, израиль, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, Биньямин Нетаньяху, война, война в Иране, война на Ближнем Востоке, Главные новости, главное, Мир без границ, Ормуз, Израиль, аналитики, Аналитика

Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату"

04:15 22.06.2026
 
© AP / Vahid Salemi
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP / Vahid Salemi
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США покидают Ближний Восток, сделав вид, что победили, тогда как Иран усиливает свои позиции. Удар по Тегерану обернулся для Америки и Израиля неожиданным результатом — в иранском руководстве оказались более решительные фигуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли ближневосточный кризис окончательно решённым, эксперт затронул ситуацию вокруг Ормузского пролива и изменение баланса сил в регионе.
Лукьянов заявил, что итоги конфликта стали серьезным вызовом для соседей Ирана, особенно стран Залива. "Они теперь задумываются, что делать дальше. Потому что США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока. Израиль, по сути, показал свои пределы, а Иран, наоборот, укрепляется", — констатировал собеседник Украина.ру
По его словам, обезглавливающий удар по Тегерану привел к неожиданным последствиям. "Режим сменился в обратную сторону, нежели ожидали Трамп и Нетаньяху: к власти пришли более молодые, решительные, военизированные представители", — отметил Лукьянов.
Что касается Ормузского пролива, то там ситуация следующая: Иран воспользуется положением в свою пользу, предположил эксперт.
"Проход через Ормузский пролив действительно будет свободный, бесплатный, но чтобы его пройти нужны услуги лоцмана, навигация и другое техническое сопровождение — за это придется платить. Похожая ситуация у Турции в Черноморских проливах", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
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