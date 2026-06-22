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На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии - 22.06.2026 Украина.ру
На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
В Эстонии недалеко от границы с Россией нашли в поле беспилотник ВСУ с мощной необезвреженной боевой частью. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T16:08
2026-06-22T16:08
2026-06-22T16:15
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Предполагается, что найден один из украинских аппаратов, отправленных атаковать Россию через Прибалтику.Беспилотник был начинен пятью килограммами взрывчатки и не сдетонировал, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности постсоветской прибалтийской республики Харриса Пуусеппа.По его словам, дрон со взрывным устройством мог упасть 3 июня. Нашел его случайно спустя несколько дней местный житель, отправившийся на покос травы на поле в волости Рыуге.До этого, в марте полиция Эстонии сообщала, что украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в деревне Аувер близ Нарвы. Обломки украинского БПЛА находили в Эстонии также в апреле.Недавно дроны украинской армии атаковали морские и воздушные пространства Молдавии, Румынии и других государств-членов НАТО и ЕС. Военные этих государств продемонстрировали неспособность сбивать украинские дроны, а политики заявили, что виновата Россия. Члены правительств ЕС и НАТО часто распространяли дезинформацию о принадлежности дронов и, будучи уличенными во лжи, не приносили извинений.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, эстония, прибалтика, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, бывший ссср, мир без границ
Новости, Россия, Эстония, Прибалтика, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, бывший СССР, Мир без границ
На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
16:08 22.06.2026 (обновлено: 16:15 22.06.2026)
В Эстонии недалеко от границы с Россией нашли в поле беспилотник ВСУ с мощной необезвреженной боевой частью. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Предполагается, что найден один из украинских аппаратов, отправленных атаковать Россию через Прибалтику.
Беспилотник был начинен пятью килограммами взрывчатки и не сдетонировал, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности постсоветской прибалтийской республики Харриса Пуусеппа.
По его словам, дрон со взрывным устройством мог упасть 3 июня. Нашел его случайно спустя несколько дней местный житель, отправившийся на покос травы на поле в волости Рыуге.
До этого, в марте полиция Эстонии сообщала, что украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в деревне Аувер близ Нарвы. Обломки украинского БПЛА находили в Эстонии также в апреле.
Недавно дроны украинской армии атаковали морские и воздушные пространства Молдавии, Румынии и других государств-членов НАТО и ЕС. Военные этих государств продемонстрировали неспособность сбивать украинские дроны, а политики заявили, что виновата Россия. Члены правительств ЕС и НАТО часто распространяли дезинформацию о принадлежности дронов и, будучи уличенными во лжи, не приносили извинений.
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