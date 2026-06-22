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Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии

Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии - 22.06.2026 Украина.ру

Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии

Новый виток эскалации на этот раз наблюдается в белорусско-украинских отношениях. В конце минувшей недели глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал... Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T15:19

2026-06-22T15:19

2026-06-22T15:19

видео

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нпз

белоруссия

союзное государство

одкб

военная эскалация

бывший ссср

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Новый виток эскалации на этот раз наблюдается в белорусско-украинских отношениях. В конце минувшей недели глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал убрать от границ некую технику, якобы наводящую на цели на Украине российские ракеты. В противном случае, пообещал он, ВСУ применят силу.Помимо этого, Зеленский намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Впрочем, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены.Каков мотив украинской стороны и зачем Зеленскому в условиях тотальной нехватки военнослужащих открывать ещё один фронт объяснил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

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видео, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, белоруссия, союзное государство, одкб, военная эскалация, бывший ссср, видео