Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
Новый виток эскалации на этот раз наблюдается в белорусско-украинских отношениях. В конце минувшей недели глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал убрать от границ некую технику, якобы наводящую на цели на Украине российские ракеты. В противном случае, пообещал он, ВСУ применят силу.
Помимо этого, Зеленский намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Впрочем, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены.
Каков мотив украинской стороны и зачем Зеленскому в условиях тотальной нехватки военнослужащих открывать ещё один фронт объяснил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
Помимо этого, Зеленский намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Впрочем, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены.
Каков мотив украинской стороны и зачем Зеленскому в условиях тотальной нехватки военнослужащих открывать ещё один фронт объяснил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
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