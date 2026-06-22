Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии - 22.06.2026 Украина.ру
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Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии - 22.06.2026 Украина.ру
Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
Новый виток эскалации на этот раз наблюдается в белорусско-украинских отношениях. В конце минувшей недели глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал... Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T15:19
2026-06-22T15:19
видео
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нпз
белоруссия
союзное государство
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военная эскалация
бывший ссср
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Новый виток эскалации на этот раз наблюдается в белорусско-украинских отношениях. В конце минувшей недели глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал убрать от границ некую технику, якобы наводящую на цели на Украине российские ракеты. В противном случае, пообещал он, ВСУ применят силу.Помимо этого, Зеленский намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Впрочем, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены.Каков мотив украинской стороны и зачем Зеленскому в условиях тотальной нехватки военнослужащих открывать ещё один фронт объяснил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
украина
белоруссия
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видео, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, белоруссия, союзное государство, одкб, военная эскалация, бывший ссср, видео
Видео, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Белоруссия, Союзное государство, ОДКБ, военная эскалация, бывший СССР

Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии

15:19 22.06.2026
 
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Новый виток эскалации на этот раз наблюдается в белорусско-украинских отношениях. В конце минувшей недели глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал убрать от границ некую технику, якобы наводящую на цели на Украине российские ракеты. В противном случае, пообещал он, ВСУ применят силу.

Помимо этого, Зеленский намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Впрочем, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены.

Каков мотив украинской стороны и зачем Зеленскому в условиях тотальной нехватки военнослужащих открывать ещё один фронт объяснил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
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